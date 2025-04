Region Wiesloch. (aham) Wenn der Osterhase doch frische Brötchen bringen würde! Dann wären die Feiertage noch schöner. So aber steht man an den drei Feiertagen, nämlich Karfreitag, 18. April, Ostersonntag und Ostermontag, 20. und 21. April, jeden Morgen vor der Frage: Wo bekomme ich heute bloß die Brötchen her?

Hier hilft die RNZ. Wir haben für unsere Leser nachgeschaut, welche Bäckerei wann geöffnet hat. Die Bäckereien, die nicht aufgeführt werden, haben geschlossen.

Wiesloch

Balkan Bäckerei: Schwetzinger Straße 11, Karfreitag 7-21 Uhr, Ostersonntag 7-21 Uhr, Ostermontag 7-21 Uhr. Behrs Konditorei-Bäckerei: Hauptstraße 102, Karfreitag 6.30-17 Uhr, Ostersonntag 6.30-17 Uhr, Ostermontag 6.30-17 Uhr. Bäckerei Görtz: Neues Sträßel 6 (Aldi), Karfreitag 7.30-18 Uhr, Ostermontag 7.30-18 Uhr. Köhlers Landbäckerei: Dielheimer Straße 50 (Penny), Karfreitag 8-11 Uhr, Ostermontag 8-11 Uhr. Bäckerei Rutz: Hauptstraße 128, Eichelweg 6 (Rewe), Güterstraße 1 (Stadtgalerie), Ostermontag 8-11 Uhr.

Baiertal

Bäckerei Rutz: Schatthäuser Straße 1-3, Ostermontag 8-11 Uhr.

Walldorf

Bäckerei Görtz: Schwetzinger Straße 1, Karfreitag 7.30-17 Uhr, Ostermontag 7.30-17 Uhr. Bäckerei Rutz: Bahnhofstraße 1-3, Ostermontag 8-11 Uhr. Backhaus Siegel: Hauptstraße 14, Karfreitag 8-11 Uhr, Ostersonntag 8-12 Uhr, Ostermontag 8-11 Uhr. Backhaus Siegel: Hans-Holbein-Straße 2 (Edeka Kissel SBK), Karfreitag 8-11 Uhr, Ostersonntag 8-12 Uhr, Ostermontag 8-11 Uhr.

Dielheim

Bäckerei Breiter: Hauptstraße 7, Ostermontag 8-11 Uhr.

Horrenberg

Familienbäckerei Grimminger: Ortsstraße 2 (Norma), Karfreitag 7-17 Uhr, Ostersonntag 7-17 Uhr, Ostermontag 7-17 Uhr.

Malsch

Bäckerei Görtz: Im Breiloch 2 (Penny), Karfreitag 7.30-12 Uhr, Ostermontag 7.30-12 Uhr. Bäckerei Rutz: Hauptstraße 2A, Ostermontag 8 - 11 Uhr.

Rauenberg

Bäckerei Görtz: Schönbornstraße 2, Karfreitag 7.30-14 Uhr, Ostermontag 7.30-17 Uhr. Bäckerei Rutz: Frankenäcker 1 (Rewe), Ostermontag 8-11 Uhr.

St. Leon

Laib & Leben: Marktstraße 74, Karfreitag 8-14 Uhr, Ostersonntag 8-14 Uhr, Ostermontag 8-14 Uhr. Bäckerei Görtz: Im Schiff 3, Karfreitag 7.30-18 Uhr, Ostermontag 7.30-18 Uhr. Bäckerei Rutz: Im Schiff 7 (Rewe), Ostermontag 8-11 Uhr.

Rot

Familienbäckerei Grimminger: Opelstraße 3, Karfreitag 7-17 Uhr, Ostersonntag 7-17 Uhr, Ostermontag 7-17 Uhr.