Winterverbrennung, Auftritt der Stadt- und Feuerwehrkapelle sowie ein Unterhaltungsprogramm: Nicht nur der eigentliche Sommertagsumzug durch Leimens Mitte hat es in sich, sondern auch das anschließende Programm. Die Gruppen der Kindereinrichtungen und Vereine treffen sich um 13.45 Uhr vor dem Restaurant "Liedertafel" in der Danziger Straße, ehe sich der bunte Lindwurm um 14 Uhr auf folgende Route macht: Breslauer- und Wilhelm-Haug-Straße, Falltorweg, Bürgermeister-Weidemaier-, Hirtenwiesen- und Nußlocher Straße, Turmgasse sowie Rathausstraße.

Region Heidelberg. (bmi) Die ersten sieben sind passé, jetzt folgen die nächsten acht: Die Sommertagszüge gehen rund um Heidelberg am Sonntag, 26. März, in die zweite Runde. Passend dazu wird die Uhr in der Nacht auf Sonntag auf die Sommerzeit gestellt – also um eine Stunde nach vorne. Die RNZ informiert über Aufstellung, Zugstrecken und Rahmenprogramm der bunten Lindwürmer.

Gaiberg

Im Bergdorf findet der Sommertagsumzug um 15 Uhr statt. 2022 war er Corona-bedingt noch ausgefallen und es hatte nur eine kleine Ersatzveranstaltung auf dem Festplatz stattgefunden. Dieser ist wiederum aktuell wegen Bauarbeiten gesperrt. Daher nimmt der vom Musikverein begleitete Zug dieses Jahr eine andere Strecke: Nach Aufstellung im Schulhof geht es über den Kirchwald in den Talblick, wo der Winter verbrannt wird.

Leimen

Ziel ist der Hof der Turmschule. Am Rathaus werden Sommertagsbrezeln ausgeteilt, ehe das besagte Rahmenprogramm und anschließendes fröhliches Beisammensein beginnen.

Lobbach

Die Gemeinde lädt Kinder und Jugendliche mit Eltern und Verwandten zum Sommertagsumzug nach Waldwimmersbach ein. Bis 13.30 Uhr sollen die Gruppen sich an der evangelischen Kirche in der Alten Haager Straße einfinden. Von dort aus wird via Herling, Erlenweg und Waldstraße zur Grundschule marschiert. An der Wimmersbachhalle führen Kindergarten- und Grundschulkinder gemeinsam Lieder auf und der evangelische Kindergarten bewirtet.

Meckesheim-Mönchzell

Mit einem Seniorennachmittag ist in Mönchzell der Sommertagsumzug verbunden. Gruppen von Kindergarten, Grundschule und Vereinigung der Musikfreunde stellen sich um 13 Uhr im Grundschulhof auf, wo sich der Zug nach einer kleinen Einstimmung durch die Grundschulkinder um 13.30 Uhr auf den Weg durch den Ort über folgende Route macht: über Haupt-, Weihergarten-, Friedhof- und Hauptstraße zurück durch die Mühlstraße mit Ziel Lobbachhallenvorplatz. Der FC Germania Meckesheim-Mönchzell ist Organisator, im Anschluss feiern die Senioren ab 14 Uhr auf Einladung der Gemeinde in der Lobbachhalle.

Neckargemünd-Dilsberg

Hier ist der Burghof um 13.30 Uhr Sammelpunkt für den Sommertagszug. Dieser verläuft ab 14 Uhr über Obere und Untere Straße sowie "An der Steige". Die Auflösung erfolgt am Parkplatz Tuchbleiche. Dort folgt eine Aufführung der Kindergärten und in der Tuchbleichenhalle bewirtet der Musikverein.

Neckarsteinach

Das klassische Liedgut wie "Strih, Strah,Stroh, der Summerdag is do" oder "Winter adé" erklingt auch in der Vierburgenstadt am Sonntag. Dann erfolgt ab 13 Uhr die Aufstellung des Zuges am Bachwegparkplatz an der Steinach. Begleitet durch die Musikfreunde geht es um 14 Uhr über das alte Feuerwehrgerätehaus, die Bundesstraße 37 (B 37), Hirschgasse und Neckarstraße zum Großen Neckarlauer.

Hier sprechen Herold Pfeifer als Bürgermeister und Vorsitzender des veranstaltenden Heimat- und Kulturvereins sowie die Stadthoheiten. Es präsentieren sich die von den Kindergartenkindern geschmückten "Sommer- und Winterbutzen" – mit Tannen und Papierblumen verzierte Kegel –, ehe bei Musik und Tanz der Winter verbrannt wird.

Schönau-Altneudorf

Im Stadtteil erfolgt die Aufstellung um 13.30 Uhr in Altneudorfs Neuer Mitte am Sportplatz. Um 14 Uhr geht es dann über Leutersbergstraße, Friedhof, Landesstraße 536 (L 536) und Altneudorfer zur Carl-Höfer-Straße. Auf dem Platz vor dem ehemaligen Rathaus wird dann der Schneemann verbrannt.

Wiesenbach

"Strih Strah Stroh", "Winter ade ..." und "Alle Vögel sind schon da": Diese bekannten Stücke gehören auch in Wiesenbach zum Liedgut für den Sommertagsumzug. Die Kulturgemeinschaft als Organisatorin lädt zur Aufstellung um 13.45 Uhr in der Vorstädter Straße. Los geht’s dann um 14 Uhr mit Ziel Biddersbachhalle.

Am dortigen Parkplatz erfolgen die Verbrennung des Winters und gemeinsames Singen, ehe Kaffee, Kuchen und weitere Leckereien am Vereinsheim der Kulturgemeinschaft warten.