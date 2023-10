Region Heidelberg. (cm) Erneut hat die Bahn am Samstag und Sonntag zwischen 6 und 18 Uhr den Zugverkehr zwischen Meckesheim, Neckargemünd und Heidelberg kurzfristig eingestellt. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es ähnliche Ausfälle gegeben. Grund waren abermals "hohe Krankenstände beim Stellwerkspersonal in Neckargemünd".

Die derzeit angespannte Personalsituation lasse sich leider trotz flexibler und vorausschauender Planung sowie zusätzlicher Bereitschaften nicht vollständig kompensieren, teilte ein Bahnsprecher am Montag auf RNZ-Nachfrage mit. Bei den Mitarbeitenden in den Stellwerken handele es sich um hoch spezialisierte Fachkräfte, die kurzfristig schwer ersetzbar seien.

So müssten Fahrdienstleiter für die jeweilige Stellwerkstechnik und Region ausgebildet sein und für die örtlichen Gegebenheiten eingearbeitet werden. "Aktuell werden Mitarbeitende für flexiblere Einsätze weiter qualifiziert", so der Sprecher. Die Bahn setzte nach eigenen Angaben Ersatzbusse ein.