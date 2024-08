EILMELDUNG 12:35 Uhr

Arzt soll vier Menschen in Berlin getötet haben

Ein 39 Jahre alter Arzt ist in Berlin wegen mutmaßlichen Totschlags in vier Fällen festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, befindet sich der Mann, der für einen Pflegedienst gearbeitet haben soll, seit Dienstag in Untersuchungshaft. Er soll auch versucht haben, die Taten mit Brandstiftung zu verdecken.