Region Heidelberg. (lew/lesa) Das neue Jahr läuft und schon steht das erste Wochenende an. Was am Freitag, Samstag und Sonntag rund um Heidelberg geboten ist:

Dossenheim

> Die Fackelfahrt mit der Feldbahn findet am Samstag von 16 bis 20 Uhr im Steinbruch Leferenz statt. Der Einstieg ist am Eingang zum Museumsbereich. Bei Dauerregen oder "nicht beherrschbarer Eisglätte" wird die Veranstaltung verschoben.

Eppelheim

> Christian "Chako" Habekost gastiert am Freitag um 20 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle. Der Comedian lädt ein zu "Chakos Goschpel-Show", einem speziellen Weihnachts- und Neujahrsprogramm. Karten gibt es unter anderem bei der Rhein-Neckar-Zeitung in der Neugasse 4-6 sowie bei allen Vorverkaufsstellen von Reservix und telefonisch von Montag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr, unter 06221/794406.

Leimen

> Auf Glühweinwanderung geht der TV Germania St. Ilgen mit vorab Angemeldeten am Samstag. Treffpunkt ist um 14 Uhr am TV-Heim am Waldstadion. Von dort geht es auf einen rund 1,5 bis 2 Stunden langen Rundweg, der am Stadion bei Glühwein und Kinderpunsch endet.

> Eine weihnachtliche Abendmusik führt der Würfelchor am Samstag in der evangelischen Kirche Gauangelloch auf. Um 18 Uhr gibt es dort unter anderem die "Weihnachtsgeschichte" von Max Drischner.

Lobbach

> Der SV 1930 Waldwimmersbach veranstaltet am Samstag ab 18 Uhr sein traditionelles Skatturnier im Clubhaus in der Haager Straße. Alle Turnierspieler und die, die es werden wollen, sind eingeladen. Es gibt Preise, Essen und Trinken.

Neckarsteinach

> Der Dreikönigs-Antikmarkt findet am Samstag und Sonntag in der Vierburgenhalle statt. Rund 70 Aussteller aus fünf Nationen sind je von 10 bis 17 Uhr vor Ort.

> Der Neujahrsempfang der Stadt geht am Sonntag um 15 Uhr im Bürgerhaus "Zum Schwanen" über die Bühne. Neben dem Einläuten mit der historischen Ortsschelle und dem gemeinsamen Anstoßen wird der "historische Blumenstrauß" an verdiente Bürger verliehen. Elisabeth Hinz stellt aus den "Beiträgen zur Geschichte Neckarsteinachs" ihres verstorbenen Ehemannes Prof. Dr. Erhard Hinz die Geschichte des "Amtsmans" vor. Sarka Merzova umrahmt den Empfang am Flügel.

Nußloch

> Die "Gajemänndl" des Karnevalclubs Nußloch veranstalten am Samstag ihren "Kumdag". Dieser startet ab 11.11 Uhr in der Gajemänndl’s Hohl.

> Der "Safeguard Masters Cup", das 18. Internationale U14-Hallenturnier des FV Nußloch, geht am Samstag über die Bühne. In der Olympiahalle treten ab 9 Uhr folgende Mannschaften an: 1. FC Köln, SV Darmstadt, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, FC Heidenheim, TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, SV Sandhausen, 1. FC Nürnberg, Club Brügge, PSV Eindhoven, Racing Straßburg, FC Fulham, FV Nußloch sowie ein Qualifikationssieger.

> Der Freundeskreis Nußloch-Andernos veranstaltet am Sonntag, 7. Januar, ab 14 Uhr im Park in der Hauptstraße seinen Neujahrsumtrunk. Mitglieder, Freunde und Bevölkerung sind eingeladen. Der Verein stellt Getränke und bittet um Spenden.

Sandhausen

> Das Neujahrskonzert des Musikvereins findet am Samstag in der Festhalle statt. Die Musik spielt ab 16 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr.

Spechbach

> Der Naturheilverein Spechbach und Umgebung bietet am Samstag eine Pilzwanderung an. Hierzu ist eine Anmeldung per Mail an anmeldung@nhv-spech bach.de erforderlich. Treffpunkt und Uhrzeit werden danach bekannt gegeben.

> Zum Dreikönigs-Preisschießen lädt der Sportschützenverein am Samstag ins Schützenhaus. Geschossen wird von 9 bis 16 Uhr mit einem Karabiner K98.