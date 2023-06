> Zu einem Krimi-Dinner lädt die Mittelstufen-Theater-AG des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums am Sonntag ein. Los geht’s um 16 Uhr in der Aula der Schule. Der Eintritt ist frei.

Region Heidelberg. Die Pfingstferien sind vorbei, das Veranstaltungsprogramm in der Region rund um Heidelberg gewinnt an Umfang. Zahlreiche Angebote locken am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, bei – laut Vorhersage – bestem Sommerwetter ins Freie. Die RNZ bietet, soweit bekannt, einen Überblick.

Von Lukas Werthenbach und Nicolas Lewe

Bammental

> Sein 120-jähriges Bestehen feiert der Posaunenchor Bammental am Sonntag mit einem Jubiläumskonzert in der evangelischen Kirche. Beginn ist um 10 Uhr. Die bayerische Landesposaunenwartin Kerstin Dikhoff leitet das Konzert. Mehrere treue Mitglieder werden geehrt.

Dossenheim

> Steinbruchfest feiert die DJK am Samstag und Sonntag. Los geht’s im Steinbruch Leferenz am Samstag um 14 Uhr mit einem Darts-Turnier, um 16 Uhr startet ein Kinder-Spielefest und mit Einbruch der Dunkelheit steigt die traditionelle Sonnwendfeier. Am Sonntag ist ab 9 Uhr die Anmeldung zum Walk- und Wandertreff möglich, der um 10 Uhr loslegt – entweder vor Ort oder per Mail an walking treff@djk-dossenheim.de. Von 11 bis 15 Uhr wird zu Frühschoppen und Mittagessen mit der DJK-Hausband eingeladen.

Eppelheim

> Zum Gauwandertag lädt das Turngau Heidelberg am Sonntag ein, um gemeinsam am Walk- und Wandertreff des DJK teilzunehmen (vgl. unter "Dossenheim"). Treffpunkt zur Fahrt mit dem Auto ist um 9 Uhr am Hugo-Giese-Platz.

> Zu einem Krimi-Dinner lädt die Mittelstufen-Theater-AG des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums am Sonntag ein. Los geht’s um 16 Uhr in der Aula der Schule. Der Eintritt ist frei.

Leimen

> Ihr Patrozinium feiert die katholische Pfarrgemeinde Herz Jesu am Sonntag. Den Gottesdienst ab 10.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche gestaltet der Kirchenchor mit, danach wird zum geselligen Zusammensein eingeladen.

> Den Wohltätigkeitslauf "Ahmadiyya Charity Walk" veranstaltet "Majlis Ansarullah", eine Herrenorganisation der Ahmadiyya-Gemeinde, am Samstag im Waldstadion in St. Ilgen. Die Anmeldung ist ab 11 Uhr möglich, um 11.30 Uhr gibt es eine Begrüßung und der Lauf startet um 11.45 Uhr. Für 12.45 Uhr ist die Siegerehrung geplant. Erwachsene laufen rund drei Kilometer, Kinder etwa 400 Meter; für unter Zwölfjährige ist die Teilnahme kostenlos. Der Erlös geht an den Nikolaus-Lenau-Kindergarten, an die Feuerwehr Leimen und "Humanity First".

> Eine Vernissage findet am Samstag ab 16 Uhr in der Alten Fabrik, Theodor-Heuss-Straße 41, statt. Eröffnet wird die Ausstellung "Umbrüche" von Elsa Hagelskamp und Stanford Fata, Veranstalter ist der Kunstverein Leimen.

> Zum Erlebnistag für Kinder lädt das Christliche Zentrum Heidelberg-Leimen am Samstag in die Kurfürstenallee 76 ein. Von 11 bis 16 Uhr steht Kindern die "Welt der Berufe" offen: Eine kleine Stadt wird eröffnet, in der unter anderem noch Polizisten und Feuerwehrleute gebraucht werden. Geboten werden auch ein Mitmachtheater und Bereiche für Kleinkinder.

> Ein Konzert mit sechs Tenören und den "Singing Dreams" unter der Leitung von Hans-Josef Overmann gibt es am Sonntag auf Einladung der Liedertafel in der Danziger Straße 14. Los geht’s um 18 Uhr. Geboten werden Operette, Musical und Comedian Harmonists.

Lobbach

> Tanzen in der Klosterkirche bietet das Geistliche Zentrum am Samstag von 10 bis 17 Uhr an. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, um nach dem Leitsatz "Gottes Kraft geht alle Wege mit" das "Symbol des Labyrinths mit seinen Kehrungen und Wendungen nachzutanzen, nachzugehen und nachzusinnen". Um Anmeldung unter Telefon 0 62 23 / 30 80 oder im Internet unter www.kloster- lobenfeld.de wird gebeten.

> Einen Filmabend veranstaltet das Bildungswerk Lobenfeld am Sonntag. Ab 19 Uhr wird im Pfarrheim der Film "Das brennende Herz" gezeigt.

> Erst Gottesdienst, dann Grillwurst heißt es am Sonntag ab 11 Uhr in und um die katholische Kirche Lobenfeld. Den Gottesdienst leitet Pfarrer Tobias Streit. Küchenteam und Pfarrgemeinderat sorgen danach für Getränke und Gegrilltes.

Mauer

> Jubiläum und Rotschwänzlfest feiert die Gemeinde am Samstag unter anderem am Heid’schen Haus. Anlässlich des 975-jährigen Ortsbestehens geht es um 14 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst am Kreisel los, im Anschluss wird das Bierfass angestochen. Ebenfalls ab 14 Uhr öffnet in der Heidelberger Straße ein Kinderkarussell der Feuerwehr; von 14.30 bis 17.30 Uhr gibt es einen Bücherflohmarkt, ab 16 Uhr tritt der Perkeo-Fanfarenzug auf und um 19.15 Uhr wird eine "musikalische Überraschung" am Kreisel angekündigt.

> Ein Entenrennen veranstaltet der Förderverein Hallenbad am Samstag: Start ist um 17 Uhr an der oberen Elsenzbrücke beim Schützenhaus, das Ziel ist die Elsenzbrücke am Wehr. Enten können im Lotto-Laden Nowak in der Ringstraße und beim Rotschwänzlfest (s. oben) gekauft werden; der Erlös fließt ans Hallenbad.

Neckargemünd

> "Jazz im Park" präsentiert die SRH-Bigband am Samstag ab 18 Uhr im Menzerpark vor der Villa Menzer. Los geht’s mit der "Heidelberg-Jazz-Combo", danach tritt "Moitié:Moitié" auf. Auf die Musikschul-Band "Bobtones" folgt die SRH-Bigband. Karten gibt’s in der Buchhandlung "Schmitt & Hahn"; Minderjährige bis 16 Jahre – im am Donnerstag erschienenen "Zett" war fälschlicherweise von 18 Jahren die Rede – haben freien Eintritt.

> Lebendiger Neckar heißt der Aktionstag, der am Sonntag zum 20. Mal von den Kommunen zwischen Eberbach und Ladenburg organisiert wird. In Neckargemünd eröffnet Stadtrat Winfried Schimpf das Fest offiziell um 11.30 Uhr auf der Bühne am Marktplatz. Bereits ab 11 Uhr werden dort lateinamerikanische Tänze geboten, es folgen verschiedene Musikbeiträge und um 11.45 Uhr wird zu "Zumba zum Mitmachen" eingeladen. Darauf folgen musikalische Beiträge bis 18 Uhr. Im Museum im Alten Rathaus ist von 11 bis 17 Uhr die Wanderausstellung "Klimawandel und Klimaschutz" des Vereins "Klimaschutz durch Aufforstung" zu sehen. Die Bücherei im Alten Rathaus präsentiert ab 11 Uhr Literatur zu Neckar, Elsenz und Flussökologie, von 13 bis 18 Uhr ist verkaufsoffener Sonntag und die Villa Menzer ist im Rahmen ihres Projekts "Freiräume" zu besichtigen. Ebenso ihre Türen öffnet die Musikschule: Von 11 bis 14 Uhr ist im "Prinz Carl" eine Instrumentenrallye zu erleben.

> Ein Darts-Turnier veranstaltet der Schützenverein Edelweiß Mückenloch am Samstag im Schützenhaus für aktuelle und ehemalige Mückenlocher. Beginn ist um 15 Uhr, Anmeldungen per E-Mail an mueckenlocher@web.de

> Das Reparaturcafé Waldhilsbach öffnet am Samstag im Bürgerkeller. Ab 10 Uhr reparieren Ehrenamtliche in der Schulstraße 8 kaputte Dinge.

> "Meisterwerke des 20. Jahrhunderts" sind am Sonntag im ökumenischen Kirchenzentrum Arche zu hören. Das "Trio Piazzolla" spielt Stücke von Martinu, Boulanger, Piazzolla, Rota und Crumb. Der Eintritt ist frei.

> Einen Tag der offenen Gartentür veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein Waldhilsbach am Sonntag. Die Pforten des Lehr- und Schaugartens sind ab 10 Uhr geöffnet. Eine Verköstigung findet ab 11 Uhr vor der Maschinenhalle auf dem Gelände der Streuobstwiese gegenüber des Lehr- und Schaugartens statt.

Neckarsteinach

> Riverfest und Lebendiger Neckar sind am Samstag und Sonntag angesagt: Am Samstag ab 18 Uhr spielen "Czakan" und "Dirty Deeds" bei freiem Eintritt. Veranstalter ist "LPZ Events". Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit Frühschoppen und Weißwurst los, von 13 bis 14 Uhr gibt es Live-Musik unter anderem von "Rockthebilly" und den "Rockasistas". Ab 14 Uhr spielt die Band "Kist" und ab 17 Uhr tritt "Chillout" auf. Zudem haben Feuerwehr, DLRG und Kindergarten einiges für Kinder vorbereitet, ebenso wird "ein Hauch von Zauberei für Groß und Klein" angekündigt. Mit dabei ist der evangelische Kindergarten mit Kaffee und Kuchen. Auch der Angelsportverein "Petri Heil" beteiligt sich. An einem Stand am kleinen Lauer gibt es verschiedene Gerichte. Von 10.30 bis 12.30 Uhr lockt ein Weißwurst-Frühstück die Besucher. Auf dem großen Lauer gibt es einen Flohmarkt (siehe Kasten unten).

Nußloch

> Einen Familientag im Steinbruch bietet "Heidelberg Materials" am Sonntag an. Dabei führen Geopark-Ranger Familien mit Kindern und Jugendlichen ab etwa sechs Jahren durch stillgelegte Teile des nicht öffentlich zugänglichen Steinbruchs. Die Führung ist ausgebucht.

> Zur Kinderkirche "Meine Welt" lädt die katholische Seelsorgeeinheit am Samstag in die katholische Kirche ein. Los geht es um 16 Uhr.

> Zu Tag der offenen Tür und Cocktailnacht lädt die Feuerwehr am Samstag ab 14 Uhr. Am Feuerwehrhaus gibt es unter anderem eine Hüpfburg, verschiedene Vorführungen und ab 17 Uhr tritt der Musikverein Feuerwehrkapelle auf. Ein Fahrdienst zu jeder vollen Stunde wird vom Lindenplatz aus angeboten. Ab 20 Uhr gibt es Cocktails bei Musik von DJ Timooe.

Sandhausen

> Ein Tauffamiliennachmittag der katholischen Seelsorgeeinheit findet am Samstag von 15 bis 17 Uhr statt. Ins katholische Gemeindehaus in der Wendelinusstraße eingeladen sind alle Familien, die ihre Kinder in den vergangenen vier Jahren haben taufen lassen.

> Eine Jubiläums-Fotoausstellung zeigt die "Fotogruppe Auslöser ’83" am Samstag und Sonntag sowie am darauffolgenden Wochenende, 24. und 25. Juni, in der Gemeindebibliothek. Von 11 bis 18 Uhr feiert der Verein mit der Ausstellung sein 40-jähriges Bestehen.

> Ein Vereinstreff des Briefmarken- und Münztauschrings findet am Sonntag im alten Feuerwehrhaus statt. Von 9 bis 12 Uhr sind Interessierte dazu eingeladen, sich über den Verein zu informieren.

> Zur ersten Waldmatinee mit Live-Musik lädt die Grün-Alternative Liste am Sonntag von 11 bis 16 Uhr auf den Waldfestplatz ein. Für Unterhaltung sorgt "Taxi metropol – Jazz meets Rock and Blues".

Schönau

> Stadtfest wird am Samstag und Sonntag gefeiert. Die Eröffnung findet am Samstag um 14 Uhr am Neuen Marktplatz statt. Danach treten der evangelische Kindergarten, die Schönauer Zumba-Gruppe und die Tanzschule Pittoresque auf der Bühne auf. Ab 17 Uhr wird ein Film mit der neuen Multimedia-Anlage im Museum Hühnerfautei gezeigt. Ab 17.30 Uhr ist auf der Bühne Live-Musik von "The Dirty Basements" und "Notenstrauss" angesagt. Am Sonntag geht’s um 10.30 Uhr mit einem Kindergottesdienst samt Taufe am Brunnen weiter, um 12 Uhr öffnen die Stände und es gibt Puppentheater. Nach weiteren Programmpunkten bilden ab 18 Uhr die "Trauerschnallen" der Odenwälder Trachtengruppe den Abschluss.

Spechbach

> Retro-Party ist am Samstag auf dem Gelände des TV Spechbach angesagt. Bei freiem Eintritt heißt es auf Einladung der Mofafreunde ab 19 Uhr "Back to the 80s and 90s up to the 2000s".

Wiesenbach

> Tag der offenen Tür feiert der Kinderarten St. Michael am Samstag. Von 13.30 bis 17 Uhr gibt es eine Ausstellung mit Arbeiten der Kinder sowie Kreativ- und Mitmachangebote.

> Zum Tag der Artenvielfalt findet am Samstag ein Spaziergang zu Feuersalamander, Rotmilan und bunten Blüten statt. Geleitet wird der Spaziergang von Ulrich Buck. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz beim Sportplatz.

Wilhelmsfeld

> "Nachtfalter am Licht" lautet das Motto des "Nachtfalterfangs" am Samstag, den der BUND anlässlich des "Tags der Artenvielfalt" veranstaltet. Treffpunkt ist um 21.30 Uhr der Parkplatz an der evangelischen Kirche. Im Rahmen des rund zweistündigen Spaziergangs werden Nachtschmetterlinge bestimmt, die sich an einem "Leuchtturm" sammeln.

> "Schattensprünge" heißt die Konzertlesung mit Buchvorstellung, zu der die Wilhelmsfelder Kirchen- und Kammermusik (WKK) am Samstag ab 19 Uhr in den Bürgersaal des Rathauses einlädt. Dichterin Sonja Viola Senghaus liest aus ihrem neuen Lyrikband, Rolf Verres interpretiert die Gedichte mit eigener Musik am Konzertflügel und es werden zum Gedichtband passende Bilder von Künstlerin Roswitha Scheithauer als Projektion zu sehen sein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

> Eine Gedenkfeier anlässlich des 162. Geburtstages von José Rizal findet am Sonntag ab 12 Uhr am Rizal-Denkmal im Rizal-Park statt. Neben Bürgermeister Tobias Dangel sind mehrere Gäste, darunter einige Vertreter der "Knights of Rizal" an der Feier beteiligt. Es gibt eine Kranzniederlegung und es sind die Nationalhymnen der Philippinen und Deutschlands zu hören. Günter Hecker hält einen Vortrag über aktuelle Hilfsprojekte, die von den "Knights of Rizal" mitunterstützt werden. Verdiente Mitglieder werden geehrt und der philippinische Chor "PH Male Singers" singt.