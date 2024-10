Region Heidelberg. (ugc/lesa) Was hält die Gesellschaft zusammen? Diese Frage stellt sich ein Aktionstag, der in der Nacht vor dem Tag der Deutschen Einheit stattfindet. Die Lange Nacht der Demokratie findet erstmals in Baden-Württemberg statt – und damit auch in der Region. In verschiedenen Formaten soll im Rahmen der landesweiten Initiative über Demokratie philosophiert, diskutiert und informiert werden. Aber am Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. Oktober, ist noch viel mehr geboten. Insbesondere der Tag der Deutschen Einheit wartet mit einem umfangreichen Veranstaltungsangebot auf. Konzerte, Ausstellungen, Herbstfeste oder offenes Singen: Die Programme sind vielfältig, und in der gesamten Region wird der Feiertag für allerhand kulturelle sowie kulinarische Angebote genutzt. Die RNZ gibt, soweit bekannt, einen Überblick.

Bammental

> Vom spanischen Mozart bis zum argentinischen Tango: Zur Orchesterserenade mit der Kurpfalzphilharmonie Heidelberg laden die Gemeinde und der Kulturring am Donnerstag in die Elsenzhalle. Beginn ist um 17 Uhr. Einlass ab 16.30 Uhr.

Dossenheim

> Zum Aktionstag "Lange Nacht der Demokratie" hält Professor Wolfgang Müller-Commichau am Mittwoch in der Bücherei einen Vortrag über Hannah Arendt. Im Rahmen der Volkshochschul-Vortragsreihe "Denken ohne Geländer" stellt er von 16 bis 17.30 Uhr die "Mahnerin gegen Totalitarismus und Gewalt vor. Der Vortrag ist kostenlos, um Anmeldung per E-Mail an vhs@vhs-dossenheim.de oder unter Telefon 0 62 21 / 86 45 55 wird gebeten.

> Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge informiert am Mittwoch auf dem Markt vor dem Rathaus über seine Arbeit. Von 10 bis 11 Uhr sind die Vereinsmitglieder vor Ort.

> Bürgermeister David Faulhaber steht am Mittwoch zum Marktgespräch zur Verfügung. Zwischen 10 und 12 Uhr können Bürger mit ihm auf dem Wochenmarkt am Rathausplatz über kommunale Themen ihrer Wahl reden.

> Zum Tag des offenen Schützenhauses lädt der Schützenverein am Donnerstag ein. Zwischen 11 und 17 Uhr können sich Interessierte über den Schießsport informieren und dabei auch selbst zum Gewehr oder Blasrohr greifen; für Kinder zwischen acht und 12 Jahren gibt es ein Lichtgewehr zum Ausprobieren.

Eppelheim

> Der Bundestagsabgeordnete Alexander Föhr (CDU) ist am Mittwoch am Wasserturmplatz. Dort findet um 15 Uhr sein Angebot "Föhr vor Ort" statt.

> "Projekte für Eppelheim 2025" sind Thema bei der öffentlichen Mitgliederversammlung der örtlichen Grünen am Mittwoch um 19.30 Uhr im DJK-Restaurant "Zum Petros". Gesprochen wird über Stadtentwicklung, Verkehr, Wohnen und sozialen Zusammenhalt.

> Der Singkreis "Come Together" kommt am Mittwoch im Haus der Begegnung zusammen. Um 19 Uhr wird "aus Freude an der Musik" gesungen – ohne Noten, ohne Einordnung in Stimmlagen, international und interreligiös. Sofern vorhanden kann man Gitarren, Trommeln, Rasseln und andere Instrumente mitbringen.

> Ein Tag der offenen Tür findet am Donnerstag im Ahmadiyya Gebetszentrum (Freiherr-von-Braun-Straße 2a) von 10 bis 18 Uhr statt. Bundesweit veranstaltet die Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde diesen Tag der offenen Tür in allen Moscheen. Geboten werden Vorträge, Gespräche, Literatur sowie weitere künstlerische Aktionen: Kalligrafie, Klänge des Koran, Ausstellungen, eine Bilder- und Videogalerie sowie eine Kinderecke – ein vielfältiges Programm für Jung und Alt.

Leimen

> Zum Aktionstag "Lange Nacht der Demokratie" am Mittwoch wird ein umfangreiches Programm geboten. Ab 15.30 Uhr gibt es auf dem Georgi-Marktplatz vom Leimener Bündnis für Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt, dem Jugendgemeinderat und der offenen Kinder- und Jugendarbeit des Friedrichstifts Infos zum Grundgesetz, zu Fake News, Extremismus und der Arbeit des Jugendgemeinderates. In der Stadtbücherei findet von 15.30 bis 17.30 Uhr ein Spielenachmittag unter dem Motto "Gemeinsam ans Ziel" statt. Um 17.45 Uhr wird im Neuen Rathaus kindgerecht erklärt, was der Gemeinderat tut. Um 18.30 Uhr steht die Erkundung des Historischen Rathauses unter dem Motto "Was macht eigentlich der Oberbürgermeister?" an. Um 18.30 Uhr gibt’s das Kurzkabarett von Manfred Zugck im Quer – er trägt Gerhard Polts "Democracy" vor. Ab 18.45 Uhr spielen im Rosensaal, Nußlocher Straße 14, erst "Bright Light" ein Kurzkonzert, dann "Les Troubadours". Davor und dazwischen finden Gespräche, Diskussionen und Aktionen rund ums Thema Demokratie statt. Gegen 22 Uhr dann startet im Kerzenschein ab dem Rosensaal ein Demokratiespaziergang. Alle Angebote sind kostenlos und für alle Interessierten offen.

> Sein Weinbergfest veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein zusammen mit dem Verein der Landfrauen sowie dem Weingut Adam Müller am Donnerstag von 11 bis 18 Uhr im Gewann Knollen. Ein Shuttleservice ist ab der Gärtnerei Schilling eingerichtet. Geboten werden Winzersteak, Winzerbratwurst und belegte Brötchen mit Schwartenmagen und Käse. Die Landfrauen bewirten mit Kaffee und Kuchen.

Meckesheim

> Der FC-Rock steigt am Mittwoch in der Auwiesenhalle. Musik gibt’s von der Showband "Barbed Wire" und der Gruppe "Fate". Los geht’s um 20.30 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher.

> Zum traditionellen Weißwurstessen lädt der CDU-Gemeindeverband am Tag der Deutschen Einheit auf den Marktplatz ein. Geselligkeit und politischer Meinungsaustausch bei Weißwürsten, frischen Brezeln und kühlen Getränken stehen ab 11 Uhr auf dem Programm.

Neckargemünd

> Ein besonderes Kunst-Event findet am Donnerstag in Heidelberg-Schlierbach statt: Im Wolfsbrunnen-Museumszimmer (Wolfsbrunnensteige 15) wird eine Ausstellung zum Thema "Der zweite Blick – Gemalte Magie und Poesie" gezeigt. Die Vernissage startet um 19 Uhr mit der Künstlerin Lis Bärbel Eichler sowie mit Daniel Schirner alias Maximus der Magier. Die Neckargemünderin Lis Bärbel Eichler präsentiert ihre experimentelle Malerei in verschiedenen Druck- und Maltechniken und Daniel Schirner seine Poesie in Aphorismen. Auch mit seiner Zauberkunst wird der "Magier" die Vernissage bereichern. Der Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen. Um vorherige Anmeldung unter Telefon 01 76 / 34 55 00 64 wird gebeten.

> Der Bruckner-Chor veranstaltet am Donnerstag ab 19 Uhr im Menzerpark ein offenes Singen für alle Bürger. Es werden allgemein bekannte Lieder gesungen. Gebeten wird darum, Kerzen mitzubringen. Liedhefte liegen aus.

Neckarsteinach

> Die Nabu-Gruppe Hessisches Neckartal hält jeden ersten Mittwoch im Monat Stammtisch ab. Der nächste ist am Mittwoch im Jugendzentrum JUZ im alten Feuerwehrhaus. Los geht’s um 19 Uhr.

Nußloch

> Zum Kürbisfest lädt die Nabu-Ortsgruppe Leimen-Nußloch am Donnerstag ein. In der Grillhütte beim Brunnenfeld Nußloch können Besucher zwischen 12 und 17 Uhr Kürbislaternen schnitzen, Kürbissuppe oder Steaks und Bratwurst essen. Auch Kuchen und Waffeln gibt es sowie Informationen rund um den Naturschutz und ein reichhaltiges Angebot an Kürbissen.

> "Deutschland singt und klingt" heißt es am Donnerstag um 11 Uhr beim offenen Singen anlässlich des 35. Jubiläums der friedlichen Revolution und des Mauerfalls auf der Rathaustreppe. Der Männerchor "Sängereinheit" lädt dazu ein. Er will Menschen zusammen bringen, denn Singen verbindet die unterschiedlichsten Kulturen. Gesungen werden Lieder von Udo Jürgens, den Toten Hosen und das "Lied der Deutschen" sowie viele weitere Songs.

Sandhausen

> Ihr "Fescht zum Tag der Deutschen Einheit" feiert die SPD-Sandhausen am Donnerstag ab 11 Uhr auf dem Lège-Cap-Ferret-Platz. Ab 11 Uhr werden Essen und Getränke geboten. Ab 15 Uhr spielen "Kraft und Band".

Spechbach

> Der Förderverein der Grundschule "Die Nachsitzer" lädt am Donnerstag ab 14 Uhr zu seinem Drachenfest auf der Wiese beim Sperbelbaum. Neben vielen bunten Drachen wird es Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis geben. Eigenes Geschirr und eventuell Picknickdecken sollten mitgebracht werden.