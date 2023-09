Region Heidelberg. (ugc) Das kommende Wochenende am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, steht bereits unter den Vorzeichen des Herbstes. Kerwe oder Apfeltag, Hopfenzopfen oder Straßenfest: Die Kulinarik zeigt es ganz deutlich – es ist Erntezeit. Ein Fest also für Genießer. Soweit bekannt, eine Übersicht:

Dossenheim

> Ein Gartenkonzert mit der Band "Loners United" findet am Samstag ab 19 Uhr am Haus der Musik statt. Felix Franke und seine Musikerkollegen aus der Region zelebrieren die musikalische Welt von Neil Young auf unnachahmliche Weise.

> Ein Fahrtag der Museumsfeldbahn findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Steinbruch Leferenz statt. Die Besucher können mit den umgebauten Loren durch den Steinbruch fahren. Von 13 bis 15.30 Uhr werden zudem Führungen durch die Feldbahnsammlung angeboten.

Eppelheim

> Nicht mehr funktionierende Geräte und Dinge aller Art können am Samstag von 13 bis 17 Uhr wieder im Repaircafé im Haus der Begegnung in der Hauptstraße 82 unter die Lupe genommen werden. Ein Experte für Fragen zu Laptop, Computer und Handy steht zudem für technische Fragen zur Verfügung. Diesmal nicht dabei: die Näh- und Wollexpertin. Diese aber bietet am 7. Oktober ab 13 Uhr einen Kurs zur Reparatur und zum Ändern von Kleidungsstücken an. Anmeldung unter h_lechner@t-online.de oder unter 0 15 2 / 26 25 26 74.

Gaiberg

> Kerwe wird ab Samstag in der neuen Ortsmitte gefeiert. Der Festbetrieb startet um 15 Uhr, Fassbieranstich ist um 17 Uhr. Der Barbetrieb beginnt um 19.30 Uhr und ab 20 Uhr sorgt "Cracked Fire" für Live-Musik. Weiter geht’s am Sonntag um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, von 11 bis 18 Uhr ist eine Hüpfburg geöffnet. Der Kerweumzug von Krautäcker über Blumenstraße, Heidelberger Straße, Neubaugebiet, Panorama-, Schwäbisch-Hall- und Hauptstraße hin zur Ortsmitte beginnt um 12.30 Uhr. Um 14 Uhr soll die Kerwepredigt beginnen, danach spielt der örtliche Musikverein, ab 17 Uhr sorgt ein DJ für "Partymusik" und um 19 Uhr beginnt der Barbetrieb. Am Montag geht es um 11.30 Uhr mit dem traditionellen Haxen- und Rindfleischessen weiter, ab 19.30 Uhr tritt die Band "Roof on Fire" auf.

Heiligkreuzsteinach

> Die Freiwillige Feuerwehr lädt am Sonntag zum Tag der offenen Tür. Um 10 Uhr startet der Frühschoppen, danach werden Mittagessen, ab 14 Uhr Showübungen der Jugendfeuerwehr sowie Kaffee und Kuchen geboten. Der Musikverein Trachtenkapelle sorgt für die musikalische Umrahmung.

Leimen

> Das Repaircafé öffnet am Samstag von 14 bis 17 Uhr – Annahmeschluss ist 16 Uhr – im St. Ilgener Martin-Luther-Haus. Die Reparateure freuen sich darauf, mit den Besuchern deren Haushaltsgeräte und mehr wieder funktionstüchtig zu machen, heißt es in der Ankündigung.

> Zum Kaffeetrinken laden die Diakonischen Hausgemeinschaften Heidelberg am Samstag um 15 Uhr in der Steige 11 ein – eine private, inklusiv gestaltete, generationsübergreifende Wohngemeinschaft.

> Beim Lichterfest am Samstag ab 16 Uhr wird der Duft von frischen Waffeln und leckeren Brötchen belegt mit Schnitzel, Frikadellen oder anderem durch den Menzerpark wehen. Um 18 Uhr werden die Lichter angezündet und mit der einsetzenden Dunkelheit wunderbar bunt leuchten. Schöne Ornamente sind die Krönung.

> Die Bahá’i-Gemeinde feiert am Samstag auf dem Alten Sportplatz im Stadtteil Gauangelloch ein Abschlussfest ihres Jugend-Sommercamps. Dieses beginnt um 15 Uhr.

> Ein meditativer Schöpfungsspaziergang wird am Sonntag ab 17 Uhr im Menzerpark angeboten. Der ökumenische Ausschuss Leimen lädt unter dem Motto "Damit Ihr das Leben in Fülle habt" anlässlich des ökumenischen Tags der Schöpfung dazu ein. Dauer: etwa eine Stunde.

Mauer

> Der Reparatur-Treff kümmert sich am Samstag von 10 bis 13 Uhr im Gebäude der Kinderkrippe Rappelkiste, Kirchenstraße 28, um Defektes. Voranmeldung im Rathaus per E-Mail an rathaus@gemeinde-mauer.de oder telefonisch unter 0 62 26 / 92 20 0.

> Zum Fundort des Homo Heidelbergensis geht es am Sonntag, 14 Uhr, mit Dr. Gerd Eilers. Treffpunkt: Vereins- und Informationszentrum Heid’sches Haus.

Meckesheim

> Das traditionelle Straßenfest steigt am Samstag und Sonntag in der Bahnhofstraße – auf die Beine gestellt von der Arbeitsgemeinschaft Meckesheimer Vereine (AMV) und der Gemeindeverwaltung. Die örtlichen Vereine, Gruppen und Institutionen halten ein großes Angebot an Unterhaltung, Spiel und Spaß bereit. Bürgermeister Maik Brandt und der Sprecher der AMV, Ingo Uhrig, werden das Fest am Samstag um 17 Uhr mit dem Fassbieranstich vor dem historischen Wachthaus eröffnen – begleitet von zünftigen Klängen des Musikvereins und Böllerschüssen des Schützenvereins. Die Jugendfeuerwehr lädt ab 20 Uhr zur DJ Straßenfestparty mit Feuerwehr-Pizza. Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Hof des "Ristorante Rusticale". Um 11 Uhr geht es mit Frühschoppenkonzerten, dem Festbetrieb, einem Kinderflohmarkt in der Prof.-Kehrer-Straße und dem Bücherflohmarkt in der Gemeindebücherei (DB-Haus) weiter. Der Spieleclub "Gamebusters" hält einen Spieleflohmarkt, die Vorstellung des "Spiels des Jahres" sowie mehrere Turniere bereit. Vor dem DB-Haus gibt es zudem Kaffee, Kuchen und Waffeln. Das Schulmuseum "Alte Schulstube" präsentiert von 14 bis 17 Uhr seine Ausstellung unter dem Motto "1900 – Schule um die Jahrtausendwende". Zu Themen wie Frauen im Lehrberuf, Regeln im Schulalltag oder Ausstattung des Klassenzimmers gibt es Interessantes zu erfahren. Von 14 bis 17 Uhr: Clownerie und Riesenseifenblasen. Um 14 Uhr startet der "Spaßalthon": Die Vereine haben sich lustige Aufgaben für Kinder ausgedacht. 13 Stationen sind zu bewältigen. Regionales Wild frisch auf den Teller servieren die Jagdhornbläser Meckesheim-Mönchzell am Samstag und Sonntag im Fachwerk-Flair der St. Martin-Apotheke. Auch für Vegetarier ist mit einem Pilzgericht gesorgt.

Neckargemünd

> Auf der Burg Dilsberg wird am Sonntag ab 15 Uhr eine Führung angeboten. Treffpunkt ist im Burginnenhof.

> Zum Apfeltag lädt der Förderverein Evangelische Kirchengemeinde Dilsberg am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Geboten wird reichlich Kulinarik rund um den Apfel.

Sandhausen

> Hopfenzopfen heißt es wieder am Samstag und Sonntag auf dem Festplatz: Hopfenernte wie anno dazumal. Ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot steht bereit. Gefeiert wird das 40. Hopfenfest des MGV Germania. Mit dem Fassanstich am Samstag um 11.30 Uhr wird das Fest eröffnet. Am Samstag ab 18 Uhr wird zudem Livemusik gespielt.

Wiesenbach

> Kerwe wird ab dem heutigen Freitag am Rathausplatz gefeiert. Los geht es heute um 20 Uhr mit der Einborschtung neuer Kerweborscht im Festzelt samt öffentlicher Probe des Musikvereins. Der Vergnügungspark wird am Samstag um 14 Uhr geöffnet, um 18 Uhr beginnt die Bewirtung durch die Kerweborscht im Festzelt und bei den Vereinen im Kerwedorf. Fassbieranstich durch Bürgermeister Eric Grabenbauer ist um 19 Uhr, ab 19.30 Uhr wird zur "Millennium Dance Party" geladen. Der Kerwesonntag startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Rathausplatz, danach beginnt die Bewirtung. Die Kerwerede wird ab 11.30 Uhr vorgelesen, ab 14.30 Uhr ist Kerwekaffee im Bürgerhaus angesagt. Weiter geht’s am Montag um 11 Uhr; die Schlumpelverbrennung ist für 20 Uhr vorgesehen.