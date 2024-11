Region Heidelberg. (bmi) Ein Zeichen für den Frieden und gegen zukünftige Kriege setzen: Auch darum geht es am Volkstrauertag. In allen Orten der Region rund um Heidelberg sind Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 17. November, zum stillen Gedenken an die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt aufgerufen – unabhängig von der politischen Verantwortung für die jeweiligen Konflikte. Mit Gedenkfeiern und Kranzniederlegungen beteiligen sich die Kommunen an dem bundesweiten Gedenktag.

Die RNZ gibt einen Überblick über die Veranstaltungen.

Bammental

Den Volkstrauertag begeht die Elsenztalgemeinde um 11.15 Uhr auf dem Alten Friedhof – bei schlechtem Wetter in der evangelischen Kirche. Der Volkschor sowie die Feuerwehrkapelle sorgen für Gesang und Musik, Wolfgang Krauß hält für die Mennonitengemeinde ebenso eine Ansprache wie Bürgermeister Holger Karl und Jochen Barié als Vorsitzender des VdK. Zum Abschluss wird ein Kranz niedergelegt.

Dossenheim

Die Feierstunde der Gemeinde findet ab 11.15 Uhr auf dem Ehrenfriedhof statt. Musikkapelle und MGV Freundschaft wirken mit Stücken wie "Frieden" von Gotthilf Fischer oder "Ich hatt’ einen Kameraden" mit. Die zentrale Ansprache hält ein Vertreter des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Nach dem Spielen der Nationalhymne folgen die Schlussworte von Bürgermeister David Faulhaber.

Eppelheim

An die Opfer von Gewalt und Krieg erinnert wird in Eppelheim um 14 Uhr auf dem Friedhof. Am Kriegerdenkmal hält Bürgermeisterin Patricia Rebmann eine Ansprache und legt einen Kranz nieder, der katholische Pfarrer Johannes Brandt spricht besinnliche Worte und Trompeter Johannes Häfner spielt auf.

Gaiberg

"Der Opfer von Krieg und Gewalt – Frauen, Männern und Kindern aller Nationen" wird in Gaiberg am Sonntag um 11 Uhr auf dem Friedhof gedacht. Die Veranstaltung der Gemeinde findet in der Friedhofskapelle statt.

Heiligkreuzsteinach

> Heiligkreuzsteinach: Den stillen Feiertag begeht die Gemeinde um 11.30 Uhr: Von der Ortsmitte aus wird zum Ehrenmal auf dem alten, ehemaligen evangelischen Friedhof marschiert. Hier hält Vikar Felix Uhce Akam eine Gedenkansprache und mit dabei sind Feuerwehr und Vereine.

> Eiterbach: An die Opfer von Gewalt und Krieg erinnert wird ab 14 Uhr an der

Gedenkstätte beim alten Schulhaus. Hier wird neben der Kranzniederlegung das Gedenken mit einer Ansprache von Pfarrer Steffen Banhardt erfolgen.

> Lampenhain: Anlass zum Nachdenken

geben soll auch die Feier ab 14.45 Uhr an der Gedenkstätte am ehemaligen Rathaus. Wie in den anderen Teilorten auch, sind hier Vereine und Feuerwehr beteiligt und Pfarrer Steffen Banhardt hält eine Rede.

Leimen

Die zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag für die Stadt Leimen findet nach St. Ilgen im vergangenen Jahr diesmal auf dem Friedhof im Stadtteil Gauangelloch statt. Die dortige Feierstunde beginnt um 11.30 Uhr.

Lobbach

> Waldwimmersbach: Am Denkmal auf dem Gemeindefriedhof wird der Volkstrauertag um 11.25 Uhr begangen. Ihn gestalten der Männergesang- und der Musikverein Waldwimmersbach mit Musikstücken sowie zum Abschluss gemeinsam mit der Nationalhymne. Bürgermeister Florian Rutsch hält eine Ansprache und übernimmt die Totenehrung, die evangelische Kirchengemeinde trägt ein Gebet vor.

> Lobenfeld: Hier wird die Gedenkstunde um 12.05 Uhr am Gefallenenehrenmal abgehalten. Männergesangverein Lobenfeld und Musikverein Waldwimmersbach tragen jeweils Musikstücke und am Ende gemeinsam die Nationalhymne vor. Auch hier spricht Bürgermeister Florian Rutsch und ehrt die Toten, die katholische Kirchengemeinde sorgt für ein Gebet.

Mauer

Die Feierstunde zum Volkstrauertag findet ab 17 Uhr in der Friedhofskapelle statt. Der Musikverein spielt auf und der Männergesangverein (MGV) Frohsinn trägt Chorgesang bei. Bürgermeister Heiko Braun wird ebenso eine Ansprache halten wie Pater Thomas Mathew, ehe die Kranzniederlegung erfolgt.

Meckesheim

> Kernort: Die Glocken beider Kirchen läuten um 11.10 Uhr die Gedenkfeier ein, die um 11.20 auf dem Gemeindefriedhof beginnt. Der evangelische und katholische Kirchenchor sowie evangelische Posaunenchor tragen Gesang und Musik vor, Bürgermeister Maik Brandt und VdK-Ortsvorsitzender Gerhard Hauptmann legen den Kranz nieder. Der Rathauschef hält ebenso wie Pfarrer in Ruhestand Eberhard Schulz eine Gedenkansprache.

> Mönchzell: Ortsvorsteher Marcel Gengenbacher begrüßt um 17 Uhr zur Gedenkfeier auf dem Gemeindefriedhof Mönchzell beim Ehrenmal. Hier tragen der Männergesangverein Liederkranz sowie die Vereinigung der Musikfreunde Lieder vor – letztere spielt zum Abschluss auch die Nationalhymne. Davor sind Gedanken des Ortsvorstehers wie eine Ansprache des Bürgermeisters Maik Brandt zu hören und die Feuerwehr Mönchzell gestaltet die Feier mit Fackelträgern.

Neckargemünd

> Kernstadt: Der Waldfriedhof mit seinem Ehrenfeld ist ab 12.15 Uhr Austragungsstätte der Feierstunde zum Volkstrauertag. Der Posaunenchor der Arche Neckargemünd sorgt für Auftakt und Ende der Veranstaltung, die auch eine Ansprache von Bürgermeister Jan Peter Seidel sowie die Kranzniederlegung mit seinem Stellvertreter Maximilian Bernauer und ein Gebet von Pastoralreferent Michael Hartmann umfasst.

> Dilsberg: Bei gutem Wetter beim Ehrenmal im Burghof und bei ungünstiger Witterung in der evangelischen Kirche – diese Voraussetzungen gelten für die Gedenkfeier zum Volkstrauertag. Beginn ist um 11.45 Uhr, für Musik sorgen der Musikverein Trachtenkapelle, der katholische Kirchenchor Dilsberg sowie die "Choryfeen".

Ortsvorsteher Andreas Erles übernimmt die Begrüßung und den Abschluss, der katholische Pastoralreferent Tobias Bartole hält eine Ansprache. Am Totengedenken mit Kranzniederlegung sind zudem die Feuerwehr und Fahnenabordnungen der Vereine beteiligt. Der Musikverein spielt "Ich hatt’ einen Kameraden".

> Mückenloch: Hier beginnt die Feierstunde in der Friedhofskapelle um 11.45 Uhr. Musikverein Trachtenkapelle Mückenloch und evangelischer Kirchenchor umrahmen die Veranstaltung, bei der Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser die Begrüßung und Ansprache übernimmt. Auch Kirchenrat Pfarrer Heinz Janssen hält eine Rede, ehe das Totengedenken durch den Ortsvorsteher und die Kranzniederlegung am Ehrenmal erfolgt.

> Waldhilsbach: Am Kriegerdenkmal findet die Feierstunde um 11 Uhr statt. Für Einleitung wie Ausklang sorgen die Dorfmusikanten des Hohner-Akkordeon-Orchesters, der Gesangverein Liederkranz trägt ebenso Lieder vor und Ortsvorsteherin Lilliane Linier sorgt für eine Ansprache und Kranzniederlegung.

Neckarsteinach

"Zum stillen Gedenken an die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt" ruft die Stadt ihre Bürger am Volkstrauertag auf. Die Feier findet zentral für alle Stadtteile um 11 Uhr auf dem Stadtfriedhof statt und wird vom evangelischen Bläserchor umrahmt. Stadtverordnetenvorsteherin Eva Schückler, Bürgermeister Lutz Spitzner und der evangelische Pfarrer Norbert Feick legen dabei am Ehrenmal vor der Trauerhalle einen Kranz nieder. Zusätzlich erfolgen die Kranzniederlegungen in den Stadtteilen an den jeweiligen Ehrenmalen.

Nußloch

Unter das Motto "Gemeinsam für den Frieden" im Stillen zu demonstrieren stellt die Gemeinde ihre Gedenkfeier zum Volkstrauertag um 11.15 Uhr. Diese gestalten der Musikverein Feuerwehrkapelle und der MGV mit Männer- und Frauenchor. Bürgermeister Joachim Förster hält die Gedenkrede und wird bei der anschließenden Totenehrung und Kranzniederlegung von der VdK-Ortsverbandsvorsitzenden Susanne Wenz unterstützt. Den Abschluss bildet das Lied "Ich hatt’ einen Kameraden ..."

Sandhausen

Die Glocke der katholischen Kirche läutet um 11.15 Uhr die Gedenkfeier der Gemeinde ein. Diese beginnt dann um 11.30 Uhr beim Ehrenmal auf dem Alten Friedhof. Hier tragen der Musikverein Sandhausen und Männergesangverein "Germania" Musikstücke vor. Dazwischen hält Bürgermeister Hakan Günes eine Ansprache sowie die Totenehrung und Kranzniederlegung ab, die eine Ehrenwache der Freiwilligen Feuerwehr ergänzt. Pfarrer Mathias Thurner sowie Diakon Peter Härich laden zum Gebet, ehe der Musikverein die "Letzte Ehre" vorträgt.

Schönau

> Altneudorf: Wie schon im Vorjahr wird der Volkstrauertag im Klosterstädtchen in Altneudorf am dortigen Ehrenmal abgehalten. Beginn ist hier um 9 Uhr mit einem Liedvortrag des evangelischen Kirchenchors Altneudorf und des MGV Eintracht. Pfarrerin Agnes Seyferth und Bürgermeister Matthias Frick halten Ansprachen, ehe die Sängerinnen und Sänger die Feier beschließen.

Spechbach

Der Toten der beiden Weltkriege wird am Sonntag auf dem Gemeindefriedhof gedacht. Dort findet ab 11.30 Uhr bei der Aussegnungshalle die Gedenkfeier der Gemeinde statt. Die Turnerkapelle und der Gesangverein Eintracht tragen Musik und Lieder vor, dazwischen begrüßt Bürgermeister Werner Braun. Er hält danach zudem eine Ansprache und legt – eskortiert von der Feuerwehr – einen Kranz nieder. Diakon Raimund Abele spricht ein Gebet, ehe zum Abschluss die Nationalhymne erklingt.

Wiesenbach

Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet ab 11 Uhr in der Friedhofskapelle statt. Sie wird gestaltet von Pfarrerin Franziska Schmitt und musikalisch umrahmt durch den evangelischen Kirchenchor und Musikverein. Die Feuerwehr hält eine Mahnwache, die Ortsgruppe des VdK einen Redebeitrag.

Wilhelmsfeld

Die Feier zum Volkstrauertag beginnt um 11.30 Uhr in der Aussegnungshalle. Ein Gemeindevertreter hält dabei eine Rede, örtliche Vereine sorgen für Musik und zum Abschluss legt ein Vertreter des VdK einen Kranz bei den Gedenktafeln und am Kriegerdenkmal nieder.