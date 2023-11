Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Die Region darf sich auf ein Superwahljahr einstellen. 2024 stehen nicht nur die Europawahl und die baden-württembergische Kommunalwahl am 9. Juni an, sondern rund um Heidelberg auch vier Bürgermeisterwahlen. In Leimen, Meckesheim, Neckargemünd und Neckarsteinach werden die Einwohner zusätzlich an die Urne gebeten. Nicht überall treten die bisherigen Amtsinhaber noch einmal an. Die RNZ blickt voraus.

> In Leimen hatte der seit acht Jahren amtierende Oberbürgermeister Hans D. Reinwald eigentlich angekündigt, dass er wieder antritt. Noch bei der Festlegung des Wahltermins auf den 24. März 2024 im September hatte er sich für befangen erklärt. Doch vor wenigen Wochen dann der Paukenschlag: Der 54-Jährige gab völlig überraschend bekannt, dass er sich zurückziehen wird. "Ich habe diese Entscheidung ohne Bitterkeit und Enttäuschung getroffen, sondern voller Dankbarkeit und Demut", erklärte Reinwald. Die Gründe dafür seien "rein persönlich". Ob ihn die von ihm so bezeichnete "Schmutzkampagne" zum Rückzug gebracht habe, wollte Reinwald nicht bestätigen. Bekanntlich war der Oberbürgermeister im Sommer gegen diverse Gerüchte in die Offensive gegangen. So wurde unter anderem getuschelt, dass Reinwald betrunken Auto gefahren sei und seinen Führerschein verloren habe, dass er eine Geliebte in der Stadt habe und Vater von Kindern seiner Sekretärin sei. "Ich habe nichts zu vertuschen", betonte Reinwald. In einem anonymen Brief war er aufgefordert worden, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten, sonst würde "ausgepackt". Zu seiner Zukunft wollte sich der Jurist, der zuvor ab 2003 Bürgermeister von Graben-Neudorf im Landkreis Karlsruhe war, nicht äußern.

Als erste Kandidatin steht die aktuelle Beigeordnete Claudia Felden (FDP) fest, die bereits 2008 angetreten war und auch bei der Wahl vor acht Jahren über sechs Prozent holte, obwohl sie gar nicht kandidiert hatte. Eine Initiative hatte damals dazu aufgerufen, den Namen von Felden auf den Stimmzettel zu schreiben. Die 62-jährige Diplom-Wirtschaftsmathematikerin ist seit 2012 als Bürgermeisterin im Rathaus tätig und zuständig für die Stadtwerke sowie das Finanzdezernat, in dem sie den städtischen Haushalt verantwortet. Zu Beginn leitete sie das Bauamt und seit 2018 das Ordnungsamt. Dienstvorgesetzte ist sie aktuell von insgesamt etwa 150 Mitarbeitern. Seit 2010 ist Felden Vorsitzende der FDP-Fraktion im Kreistag. Weitere Kandidaten sind bisher nicht bekannt.

> In Meckesheim verrät der im Jahr 2016 erstmals gewählte Bürgermeister Maik Brandt (CDU): "Ja, ich habe mich entschieden und werde das Ergebnis zum Jahreswechsel bekannt geben." So viel sei aber verraten: "Ich fühle mich in Meckesheim mit Mönchzell sehr wohl und die Arbeit bereitet mir viel Freude", so der 53-Jährige. "Ich genieße weiterhin den vollen Rückhalt meiner Familie und im Rathaus habe ich ein super Team, mit dem ich gerne zusammenarbeite." Laut der Gemeindeordnung könne die Wahl frühestens drei Monate vor Amtsantritt stattfinden. "Das wäre dann also zu Beginn Juli 2024", so Brandt. "Damit lässt sich diese Wahl nicht mit der Kommunalwahl am 9. Juni verbinden und muss separat durchgeführt werden." In der Sitzung am kommenden Mittwoch berät der Gemeinderat über das weitere Vorgehen und bestimmt den Wahltag. Ein Gegenkandidat ist noch nicht bekannt.

> In Neckargemünd hat der seit acht Jahren amtierende Bürgermeister Frank Volk (Freie Wähler) den Gemeinderat bereits hinter verschlossenen Türen über seine erneute Kandidatur informiert. Dies berichtet der 56-Jährige auf RNZ-Nachfrage. "Ja, ich werde wieder antreten", verkündet Volk. "Ich habe die ganze Zeit die Frage nach meiner Kandidatur nie anders beantwortet." Im Grunde habe er bereits am 26. Juni 2016 – dem Tag seiner Wahl zum Bürgermeister – entschieden, dass er bei guter Gesundheit ein zweites Mal antreten wird. "Ich habe seinerzeit ein ambitioniertes Wahlprogramm vorgelegt", erklärt Volk. "Davon ist, trotz der während meiner Amtszeit eingetretenen drei Krisen – Corona, Ukraine, Energie – sehr Vieles in hervorragender Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung und Gemeinderat abgearbeitet, obwohl viele weitere Themen auf die Tagesordnung kamen." Es sei ihm sehr wichtig, diesen guten Weg weiterzugehen und die Stadt weiter zu entwickeln. Dies wolle er gerne im Dialog mit den Bürgern und dem Gemeinderat fortsetzen. "Darüber hinaus bereitet das Amt auch viel Freude – ich bin froh, meiner Heimatstadt etwas zurückgeben zu können", betont der Neckargemünder.

Wann genau gewählt wird, steht noch nicht fest. "Wir haben uns verwaltungsintern natürlich schon alle Möglichkeiten durchgeplant und wollen dem Gemeinderat, der die Entscheidung zu treffen hat, noch in diesem Jahr alle Festlegungen auf die Tagesordnung einer öffentlichen Sitzung bringen", kündigt Stadtsprecherin Petra Polte an. Dies sei auch notwendig, damit die Vorbereitungen auch rechtzeitig beginnen können. Aufgrund der Vorgaben des Kommunalwahlrechts muss der Wahltermin im Mai oder Juni liegen. Ob zusammen mit der Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni abgestimmt wird, ist noch offen. Mit dem Anwalt, Investor und Gründer der Initiative "Neckargemünd im Aufbruch", Thomas Ax, steht bereits ein Gegenkandidat fest. Mögliche weitere Bewerber sind noch nicht bekannt.

> In Neckarsteinach ist schon lange klar, dass der seit 2012 amtierende Bürgermeister Herold Pfeifer (SPD) nach der Wiederwahl im Jahr 2018 nicht noch einmal antritt. Das hatte der 68-Jährige immer wieder betont. Seine zweite und letzte Amtszeit endet am 31. Juli 2024. Die Wahl muss frühestens sechs und spätestens drei Monate vor dem Freiwerden der Stelle durchgeführt werden – also zwischen 1. Februar und 30. April. Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, die Bürgermeisterwahl mit der Europawahl am 9. Juni zusammenzulegen – Kommunalwahlen finden in Hessen an diesem Tag nicht statt. Dann könnte vom oben genannten Zeitrahmen abgewichen und 3500 bis 4000 Euro gespart werden. Spekuliert wurde auch auf eine höhere Wahlbeteiligung. Mit neun zu sieben Stimmen votierten die Stadtverordneten für einen separaten Wahltermin, den sie bei ihrer nächsten Sitzung am nächsten Montag festlegen werden.

Mit Nicolas Lennartz-Bock (Freie Wähler) steht der erste Kandidat fest. Der 50-jährige Neckarsteinacher ist Bilanzbuchhalter bei einem Finanzdienstleister in Heidelberg und Stadtverordneter.