Von Timo Teufert

Rauenberg. Es ist weit mehr als ein Obst- und Gemüseladen, es ist eine Rauenberger Institution und ein sozialer Treffpunkt im Ort: Das "Lädl" von Marita Tremmel in der Hauptstraße. Dort gibt es frisches Obst, Gemüse und die neusten Nachrichten aus dem Dorf. Jetzt hat die 67-Jährige angekündigt, ihren Laden, den sie bereits in vierter Generation führt und dabei von ihren drei Schwestern unterstützt wird, zum Ende des Monats zu schließen.

Bislang schiebt Tremmel diesen 31. Januar gedanklich noch von sich weg, doch in den letzten Wochen sind bereits des Öfteren Tränen im Laden vergossen worden – insbesondere von Stammkunden, die der drohende Verlust sehr schmerzt. "Wir haben es natürlich lieber, wenn bei uns im Ort Läden eröffnen, als wenn sie schließen, gerade dann, wenn sie so eine Institution sind. Das tut uns wirklich sehr weh", macht Bürgermeister Peter Seithel Anfang der Woche bei einem Besuch im "Lädl" deutlich.

Langsam macht sich auch bei Tremmel und ihren Schwestern Lore Becht, Karola Tremmel und Gemma Frei Abschiedsschmerz breit. Aber Marita Tremmel sagt auch: "Ich habe einfach die Kraft nicht mehr. So gerne, wie ich das mache, aber die Luft ist raus."

Dabei seien gar nicht die sieben bis acht Stunden im Laden das Problem, sondern die Fahrten auf den Großmarkt und das Wegräumen der Waren nach Ladenschluss. "Morgens um 4 Uhr geht es los und abends brauche ich sicher auch noch mal drei Stunden", berichtet sie von ihrem bisherigen Alltag.

Und ihre Kunden – oft kommen sie schon in zweiter oder dritter Generation in den Laden – konnten sich bisher immer darauf verlassen, dass das Lädl wie versprochen geöffnet war: "Egal ob Marita fit war oder krank den Kopf unter dem Arm hatte", berichtet ihre Schwester Karola. Sie hat für alle ein offenes Ohr, gibt Rezepttipps und macht auch Hausbesuche bei Stammkunden, wenn diese krank sind.

Die Arbeit mit Kunden hat Tremmel mit der Muttermilch aufgesogen, seit sie denken kann, half sie im Familienbetrieb mit, der von Bäckermeister Josef Lädl gegründet wurde. Wann genau, das ist unklar: "Früher wurde geschafft und so was nicht aufgeschrieben", sagt Tremmel. Die Schwestern gehen aber von 140 Jahren aus, auf die sie nun zurückschauen können.

Wendelin Lädl gehörte bereits zur zweiten Generation und baute den Laden zum Kolonialwarenladen um. "Damals wurden alle Waren offen verkauft, es war praktisch einer der ersten Unverpacktläden", erinnert sich Lore Becht zurück. Es habe Heringe aus großen Eimern, Essig aus dem Fass, Schwefel für die Winzer und sogar Mausefallen gegeben.

Ihre Mutter Lisa heiratete 1948 Hans Tremmel – seither führt der Laden nicht mehr den Namen "Lädl", auch wenn er immer noch so genannt wird. 1979 stieg dann Marita Tremmel offiziell mit ein und schmiss den Laden mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Lore. Währenddessen fuhr ihr Vater Hans mit einem Pritschenwagen durch die Ortschaften und verkaufte Obst und Gemüse. Nach und nach wurde das Frischesortiment auch im Laden übernommen, auf das man sich später komplett konzentrierte.

Zu dieser Zeit versorgten Tremmels im "unteren Lädl" die Rauenberger, die Konkurrenz im "oberen Lädl" – beide Inhaber hatten ursprünglich den gleichen Nachnamen – befand sich nur wenige Meter entfernt, an der Ecke von Haupt- und Wieslocher Straße. Gleich neben dem Lädl war eine Bäckerei, später kamen Edeka, Schlecker und Penny dazu.

Den Bestand des Obst- und Gemüseladens bedrohten sie aber nie, versichert Tremmel. "Das war nur gut. Da herrschte noch umtriebiges Leben in der Hauptstraße." Auch als der Wochenmarkt während der Coronazeit etabliert wurde, als Aldi und Rewe wegen Umbaus temporär geschlossen waren, habe man dies nicht gespürt.

Man habe alle Stürme überlebt und alles mitgemacht, sagt Marita Tremmel und führt das auf die gute Qualität ihrer Produkte zurück. Und auch die Tatsache, dass man bei ihr im Laden "als Mensch genommen" werde. "Wir schwätzen viel mit den Leuten", sagt Karola Tremmel. Man bekomme viel mit, Neuigkeiten aus dem Dorf gibt es im "Lädl" oft als erstes zu hören. "Manchmal will man das gar nicht alles so live mitbekommen", sagt Karola Tremmel. Und man weiß, was die Kundschaft möchte: "Wir könnten blind die Taschen richten, bevor die Kunden hereinkommen", sagt Lore Becht.

Diese Bande zu den Kunden werden alle Schwestern vermissen. Und Marita Tremmel auch ein wenig den Großmarkt. Es sei dort stressig und laut und es herrsche ein rauer Ton. Deshalb müsse man selbst auch ein bisschen lauter sein, um sich in der Männerwelt zu behaupten. "Ich bin aber immer gerne dorthin gefahren, denn es ist auf der anderen Seite wie Familie", sagt sie.

Ab und zu, das hat sie sich vorgenommen, will sie trotzdem mal nach den alten Bekannten schauen. Ansonsten müsse sie erst einmal lernen, mit der freien Zeit umzugehen, sagt sie. Denn bislang habe sie nie länger als 10 bis 14 Tage Urlaub gemacht. Nun möchte sie auch mal länger verreisen und in den neuen Alltag finden: Mit frühstücken und Zeitung lesen soll es losgehen.