Rauenberg. (GW) Ganz im Zeichen des Portugieserfestes stand das Wochenende in Malschenberg. Los ging es bereits am Freitagabend: Auf dem Festplatz sorgte die Coverband "Fate" für Unterhaltung. Viele waren gekommen, um einen stimmungsvollen Festauftakt zu feiern und die Band traf dabei den Nerv des Publikums. Die Musiker spielten einen Ohrwurm nach dem anderen: Vor der Bühne wurde kräftig

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote