Montag, 15. September 2025

zurück
Plus Rauenberg

Nun stellt Malschenberg die einzige Weinhoheit der Region

Beim Portugieserfest wird Jenny I. zur neuen Portugieserkönigin gekrönt. Andernorst sieht man mittlerweile davon ab.

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 29 Sekunden
Mundschenk, Perkeo, Jenny I. und Ortsvorsteher am Sonntag auf dem Weg zum Festplatz. Foto: Pfeifer

Rauenberg. (GW) Ganz im Zeichen des Portugieserfestes stand das Wochenende in Malschenberg. Los ging es bereits am Freitagabend: Auf dem Festplatz sorgte die Coverband "Fate" für Unterhaltung. Viele waren gekommen, um einen stimmungsvollen Festauftakt zu feiern und die Band traf dabei den Nerv des Publikums. Die Musiker spielten einen Ohrwurm nach dem anderen: Vor der Bühne wurde kräftig

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.