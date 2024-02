Rauenberg. (kbw) Erst soll ein 56-jähriger Iraner einen Mitbewohner in einer Rauenberger Unterkunft für Geflüchtete mit einem Cuttermesser bedroht und Geld, Essen und Tabak von ihm gefordert haben. Bei einer darauffolgenden Rangelei soll dann Blut geflossen sein: Demnach biss der Mann den Mitbewohner erst in den Oberarm, dann versetzte er ihm mit dem Messer einen Schnitt in die Hand.

