Rauenberg. (GW) Was für München die Wiesn oder für Stuttgart der Wasen, ist für Rauenberg die Winzer-Kerwe. Es ist das Fest der Feste, für das sich der Weinbauort am Fuße des Mannabergs jedes Jahr herausputzt und bei dem viele fleißige Helferhände dafür sorgen, dass in den Gassen und in den Straußwirtschaften kräftig gefeiert werden kann.

Von Samstag, 11. Oktober, bis Montag, 13. Oktober, hat die Kerwemeile entlang der Hauptstraße und der Landfriedstraße geöffnet. An allen drei Tagen soll es spät bis in die Nacht bei den Vereinen hoch hergehen. Ein Vergnügungspark soll bei Groß und Klein für Unterhaltung sorgen.

Los geht es am Freitagabend. Um 19.30 Uhr empfängt der VFB Rauenberg, Tabellenzweiter in der Kreisliga, das Schlusslicht FC Frauenweiler zum Kerwespiel auf dem Sportgelände am Waldangelbach. Am Samstag öffnen dann am Nachmittag die ersten Geschäfte im Vergnügungspark und auch die ersten Straußwirtschaften der Vereine heißen die Gäste willkommen.

Offiziell los geht es um 18 Uhr in der Landfriedstraße. Die Honoratioren der Stadt sowie die Malschenberger Portugieserkönigin Jenny I. halten Einzug, um die Kerwe 2025 zu eröffnen. Dazu gehört auch, dass die Kerweschlumpel des Jahres 2025 auf ihren Namen getauft wird, und Amtsverwalterin Christiane Hütt-Berger das Weinfass anzapft.

Anschließend wird dann bis zum Montag in Rauenbergs Gassen kräftig gefeiert. Für das leibliche Wohl ist mit Köstlichkeiten aus der Winzerküche in den Schankwirtschaften der Vereine gesorgt und der Rauenberger Wein wird an allen Ecken ausgeschenkt. Einzelne Vereine haben in ihren Straußwirtschaften Live-Musik, andere bieten wieder an Probierständen den Wein an. So soll für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Der Sonntag beginnt dann um 10 Uhr mit dem Frühschoppen in den Straußwirtschaften, und ab 10.30 Uhr steigt der Winzerspaß in der Hauptstraße, wo verschiedene Mannschaften mit Schubkarre, Butt und Weinfass um den Sieg kämpfen. Nach dem Mittagessen bei den Vereinen steigt um 14 Uhr der große Festumzug. Dieser läuft in diesem Jahr umgekehrt. Die Aufstellung ist an der Ecke von Talstraße und Pfarrgartenstraße. Von dort geht es zunächst in Richtung Ortsetter, dann die Hauptstraße entlang bis zur Dielheimer Straße, wo sich der Umzug im Bereich der Einmündung zur Dammstraße auflösen wird. Die Rauenberger Geschäfte laden von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln am verkaufsoffenen Sonntag.

Der Montag beginnt um 10 Uhr mit dem Betrieb in den Straußwirtschaften, wobei der VFB Rauenberg sein Schlachtfest am Sportplatz durchführt. Um 19 Uhr heißt es Abschied nehmen von der diesjährigen Kerweschlumpel in der Landfriedstraße, bevor der Abschluss der Kerwe gefeiert wird.