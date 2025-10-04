Samstag, 04. Oktober 2025

"Hohenaspen" erhält einen Funkmast

Stadt beschließt Bebauungsplan: Eine temporäre Sendeanlage soll die Netzabdeckung gewährleisten.

04.10.2025
Auf diesem Parkplatz im Gewerbegebiet „Hohenaspen“ soll nahe der A6 ein Funkmast errichtet werden. Foto: tt

Rauenberg. (arb) Im Kirchturm von St. Peter und Paul soll künftig kein Funkmast mehr installiert werden, weil die Hitze dem Baumaterial schadet. Abgelehnt wurde der Standort Mannaberg. Im Dezember des vergangenen Jahres entschied sich der Gemeinderat Rauenbergs deshalb für einen Parkplatz im Gewerbegebiet "Hohenaspen" als Ort für einen neuen Funkmast. Nachdem sich aus der öffentlichen Auslage

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
zu unseren Autoren  
