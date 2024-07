Von Georg Wipfler

Rauenberg. Eine Sommernacht über drei Tage machte Rauenberg zum Mekka der Feierlustigen. Die 13. Sommernacht der Weinstadt, die wieder auf dem Rathaus- und Kirchplatz in der Rauenberger Ortsmitte stattfand, bot für alle Geschmäcker und Musikrichtungen etwas. Am Freitag und Samstag waren Rock und Pop angesagt, am Sonntag bot der Musikverein Rauenberg mit seinem Festival der Blasmusik einen Kontrast dazu.

Sommerwetter sorgte an allen drei Tagen dafür, dass die Besucher strömten. Dabei zeigte es sich wieder einmal mehr, welch prächtige Feierkulisse Rauenbergs Ortsmitte mit dem Rathaus und der Kirche St. Peter und Paul bietet.

Am Freitag und Samstag sorgten die Bands "Paule Panthers Groove Club" und "In flagranti" für beste Unterhaltung. Fetzige Songs, die teilweise zum Mitsingen anregten, brachten das Publikum an beiden Tagen schnell auf Temperatur. Nach Ansicht von Jürgen Matz von den Rauenberger Winzern war in diesem Jahr der Samstag etwas stärker besucht als der Freitag, also umgekehrt gegenüber den vergangenen Jahren.

Eröffnet wurde die Veranstaltung am Freitagabend nach einer Tanzeinlage einer Kindergruppe durch Rauenbergs stellvertretenden Bürgermeister Stefan Hakala. Dieser nahm die Eröffnung in Vertretung des abwesenden Bürgermeisters Peter Seithel vor und bestellte den Gästen der Sommernacht und den ausrichtenden Vereinen viele Grüße. "Bei der Sommernacht sind wieder viele Rauenberger Vereine aktiv, damit die Gäste aus Rauenberg und den umliegenden Gemeinden die Sommernacht feiern können."

Sein Dank galt dem mitwirkenden Musikverein, den Fußballern vom VFB, dem Tennisclub, den Winzern sowie der Kirche, den Ministranten und der KJG. "Die Vereine halten wieder viele kulinarische Köstlichkeiten bereit, und für den Durst gibt es Rauenberger Wein und kühles Bier", so Hakala. Sein Dank galt aber auch den Mitarbeitenden des Rathauses und des Bauhofes für die Organisation, sowie dem örtlichen Roten Kreuz und der Feuerwehr für die Helferdienste. Zusammen mit den Vereinen führte er dann zur Eröffnung des Festes den Fassbieranstich durch. Dieser Aufgabe entledigte sich Hakala gekonnt mit zwei Schlägen und das erste Fass Bier wurde "fer umme" an die Besucher ausgeschenkt.

Bei bester Stimmung wurde dann am Freitag- und Samstagabend so richtig gefeiert. Bei den Winzern gab es Weine von den Rauenberger Rebhängen oder einen spritzigen Sekt, dort ein kühles Bier oder woanders wieder einen Aperol oder einen Cocktail.

Vor der Bühne wurde ausgelassen getanzt, die ganze Palette der bekannten Partyhits wurde von den Bands an beiden Tagen hoch und runter gespielt. Wer es etwas ruhiger wollte, suchte sich ein Plätzchen vor einem Stand der Vereine. Schnell war der Kontakt zum Steh- oder Sitznachbar hergestellt.

So wurde an zwei Tagen in vollen Zügen gefeiert, Jung und Alt kamen auf der Sommernacht auf ihre Kosten. Einziger Wermutstropfen des Festes war eine körperliche Auseinandersetzung am Freitagabend, ein 19-Jähriger wurde dabei geschlagen und getreten. Hierzu berichtete die RNZ bereits.

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Blasmusik. Den ganzen Tag über herrschte guter Betrieb auf dem Rathaus- und Kirchplatz. Für beste Blasmusikunterhaltung sorgten der Musikverein Mühlhausen, die eigene Jugendkapelle der Rauenberger Musikanten sowie der Musikverein Oftersheim.