Region Heidelberg. (bmi/lew/luw) Auch das zweite Adventswochenende am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, eignet sich rund um Heidelberg bestens zur Einstimmung auf Weihnachten: Zahlreiche Adventskonzerte und Weihnachtsmärkte sind geboten. Doch beispielsweise mit dem Heidelberger "Hard Chor" in Mauer und dem Jazz-Ensemble in Neckargemünd gibt es auch noch kulturelle Höhepunkte ohne Bezug zu Weihnachten. Soweit bekannt, eine Übersicht:

Bammental

> Ein Adventskonzert gibt es am Samstag um 19 Uhr in der katholischen Kirche zu hören. "Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten" lautet das Motto des dort musizierenden Dilsberger Barock Ensembles. Sie spielen Stücke von Händel, Bach und Lully. Der Eintritt ist frei, Spenden für den Aufbau einer Landklinik in Mali werden erbeten.

> Ein Festessen für Bedürftige gibt es am Sonntag in der katholischen Kirche nach dem 11-Uhr-Gottesdienst. Kinder erhalten zudem ein kleines Geschenk.

Dossenheim

> Ihren Weihnachtstrubel veranstaltet die Gemeinde am Wochenende vor und im Rathaus. Der Handwerker- und Künstlermarkt im Inneren öffnet an beiden Tagen um 14 Uhr, die offizielle Eröffnung nimmt Bürgermeister David Faulhaber draußen auf der Bühne um 15 Uhr vor, ehe der Chor der Neuberg- und ab 16.30 Uhr jener der Kurpfalzschule singt. Um 17 Uhr gibt der Nikolaus im Zelt am Zunftbaum eine Vorlesestunde, gegen 17.15 Uhr tritt das Jugendorchester von Musikverein und Pfarrmusik auf. Sonntags öffnen die Buden um 13 Uhr, der Nikolaus liest um 13.30 Uhr vor und von 14 bis 17 Uhr treten die Chöre mehrerer Kindertagesstätten auf. Um 17 Uhr ist die Musikkapelle Dossenheim an der Reihe und um 18 Uhr folgt das "Weihnachtsliedersinge uff de Gass" mit Bruno Theimer und dem Chor "Lust auf Singen".

> Die Komödie "Macke, Macke" wird neben der Vorstellung am heutigen Freitag ab 20 Uhr im Martin-Luther-Haus zwei weitere Male von der DJK aufgeführt: am Samstag ab 19 Uhr, eingebettet in die DJK-Winterfeier, sowie am Sonntag ab 17 Uhr. Karten sind bei "nah und gut Weismehl" beim Rathausplatz oder "Kiosk Stauch" am Bahnhofsplatz erhältlich.

> Einen Himmelsleiter-Gottesdienst unter dem Motto "Bethlehem – Krieg, Frieden und ein Stern" feiert die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag um 10 Uhr in ihrer Kirche. Der Projektchor sowie Instrumentalisten treten dabei auf und im Nachgang gibt es ein Kirchencafé im Foyer.

Eppelheim

> "Vorlesen und Basteln im Advent" heißt es am Samstag wieder in der Stadtbibliothek. Von 10 bis 12.30 Uhr sind Kinder ab fünf Jahren zu dieser Veranstaltung eingeladen. Um Anmeldung unter Telefon 0 62 21 / 76 62 90 oder per E-Mail an stadtbibliothek@eppelheim.de wird gebeten.

> Das Eppelheimer Weihnachtsdorf öffnet am Wochenende seine Pforten: samstags von 14 bis 22 und sonntags von 13 bis 19 Uhr. Los geht’s samstags um 14 Uhr mit Auftritten verschiedener Chöre der Eppelheimer Schulen und Kitas. Um 16 Uhr eröffnet Bürgermeisterin Patricia Rebmann untermalt von der Stadtkapelle dann offiziell das Treiben in und um die Rudolf-Wild-Halle samt Kunsthandwerkermarkt mit 26 Ausstellern. Ab 19 Uhr gibt es Livemusik von der "Jens Huthoff Band". Am Sonntag treten um 15 Uhr unter anderem der Sängerbund Germania und der ukrainische Frauenchor "Kvitka" auf. Um 17 Uhr stattet dann auch der Nikolaus dem Weihnachtsdorf einen Besuch ab.

Heiligkreuzsteinach

> Zur Weihnachtsfeier lädt der Gesangverein Liederkranz Lampenhain am Samstag ein. Ab 15 Uhr gibt es im ehemaligen Rathaus im Ortsteil Lampenhain Kaffee und Kuchen, zudem singt der gemischte Chor unter Leitung von Edith Schmitt und der Nikolaus hat sich für alle Kinder angekündigt.

Leimen

> Das 15. Diljemer Weihnachtsdorf lockt am Samstag und Sonntag vor das Alte Rathaus sowie in die Alte Fabrik in St. Ilgen. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Samstag um 14 Uhr durch Musikverein, Stadtteilverein Dilje und einem Vertreter der Stadt. Bis 19 Uhr folgt Programm mit Aufführungen von Pestalozzi-Kindergarten und Musikschule, Märchenstunde, den Tanzmädchen des TV Germania und weiteren Vereinen, dem Nikolaus und Posaunenchor, ehe ab 19 bis 21 Uhr der Abend ausklingt. Der Sonntag startet um 12 Uhr mit einer Adventsandacht. Um 12.30 Uhr tritt der Posaunenchor auf, um 13 Uhr folgt ein Neubürgertreffen und es schließen sich Auftritte von Schulchören, Vereinsvorstellungen, Märchenstunde und Bastelangebot, Gardetanz der Frösche und um 17 Uhr dann der Nikolaus an. Bis etwa 19 Uhr bleiben das Kinderkarussell und die Buden geöffnet.

> Der Gauangellocher Weihnachtsmarkt steigt am Sonntag auf dem Gelände des Schützenhauses und Boule-Clubs. Von 11 bis 18 Uhr warten auf die Besucher über 50 weihnachtliche Stände mit Kunsthandwerk, Geschenkideen und Kulinarik. Für Kinder sind Bastelangebote und mehr vorbereitet, der Nikolaus kommt um 14 und 15 Uhr und es werden auch Christbäume verkauft. Zudem gibt es einen kostenlosen Shuttleservice zum Markt mit drei Haltepunkten im Ort.

Lobbach

> Die Lobbacher Waldweihnacht findet am Samstag ab 16 Uhr an der Fischerhütte statt. Der neue Bürgermeister Florian Rutsch eröffnet die Veranstaltung, ehe die örtlichen Vereine ihre Stände öffnen. Der Posaunenchor spielt am frühen Abend. Es wird empfohlen, eine Taschenlampe und eine Sitzunterlage mitzubringen; ebenso sollten Besucher eine eigene Tasse für Punsch oder Glühwein dabei haben. Die Feuerwehr bietet einen Fahrdienst vom Loury-Platz in Lobenfeld und vom Parkplatz am Waldwimmersbacher Rathaus an.

> Eine Märchenstunde für Kinder ab vier Jahren wird am Samstag im Langhaussaal der Klosterkirche geboten. Los geht es um 15 Uhr.

Mauer

> "Männerschicksale XI: Das Beste liegt noch vor uns" heißt das Programm, mit dem der Heidelberger "Hard Chor" am Samstag in der Sport- und Kulturhalle auftritt. Präsentiert werden die schönsten Lieder aus 34 Jahren, garniert mit skurril-witzigen Texten aus der "Hard Chor-Werkstatt", wie es in der Ankündigung heißt. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Karten für die Veranstaltung von Gemeinde und Bücherei gibt es im Vorverkauf unter Telefon 0 62 26 / 9 22 00.

> Künftige Sternsinger und Helfer der Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz kommen am Samstag im katholischen Gemeindezentrum zusammen. Wer mitwirken möchte, kann an dem Treffen von 10 bis 11.30 Uhr teilnehmen; wer hier keine Zeit hat, kann sich im Internet unter www.kath-neckar-elsenz.de/sternsingeraktion dafür anmelden.

Meckesheim

> Der 40. Mönchzeller Weihnachtsmarkt öffnet am Sonntag ab 13.30 Uhr seine Tore. Gestaltet wird dieser im Schlosshof von örtlichen Vereinen, Gruppen und der Gemeinde. Angeboten werden dabei Bastel- und Holzarbeiten sowie süße und kulinarische Leckereien.

> Eine Ausstellung eröffnet Künstler David Anthony am Sonntag in der Hauptstraße 72 im Ortsteil Mönchzell. Von 11 bis 18 Uhr werden unter anderem Keramiken gezeigt, ab 15 Uhr sorgt Rolf Neumüller für Live-Musik.

Neckargemünd

> Der Weihnachtsmarkt öffnet am heutigen Freitag auf dem Marktplatz und am Waltscher Platz um 17 Uhr. In diesem Rahmen findet zudem wieder der Abendbummel statt – wobei ab 17 Uhr Kinder ihre Stiefel, die sie bis zum Nikolaustag bei einem der teilnehmenden Geschäfte abgegeben haben, nun – möglicherweise in einem anderen Laden – wieder abholen können. Weiter geht es mit dem Weihnachtsmarkt am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Am Samstag gibt es von 16 bis 21 Uhr im Alten Rathaus dank der Schülervertretung der Realschule ein weihnachtliches Bastelangebot für Kinder: Es werden Weihnachtskarten und Baumschmuck hergestellt. Um 16.15 Uhr zeigt das Tanzstudio Arabesque auf der Bühne beim Marktplatz Hiphop mit "AllStyles". Um 16.30 und um 17.30 Uhr sind beim Museum im Alten Rathaus die Puppentheaterstücke "Karl der Waldtroll" sowie "Das Märchen von der guten Fee und der Rakete" zu sehen. Beide Stücke werden auch am Sonntag noch einmal gezeigt: Dann um 14.30 und um 16.30 Uhr. Zurück zum Samstag: Um 17 Uhr gibt es das Adventskonzert der Musikschule in der St. Ulrichskirche. Um 18.15 Uhr betritt "Maximus der Magier" die Bühne auf dem Marktplatz. Hier übernimmt ab 19 Uhr die "Christmas Rockband" der Musikschule. Am Sonntag von 14 bis 20 Uhr gibt es im Alten Rathaus erneut ein Bastelangebot. Um 14.30 Uhr bietet der Posaunenchor Adventsmusik zum Mitsingen auf der Bühne auf dem Marktplatz. Ab 15 Uhr entern dann die Kids der Tanzschule Nuzinger mit Kindertanz-Hits die Bühne. Gegen 15.45 folgt hier historisches Kurztheater des Vereins Villa Menzer. Ab 17 Uhr treten nochmals erst "Maximus der Magier" und ab 18 Uhr die "Christmas Rockband" der Musikschule auf.

> Ein Konzert mit dem Heidelberger Schlagzeuger Dirik Schilgen und seinem "Acoustic Groove Jazz Ensemble JG4" veranstaltet der Kulturverein am Samstag im Alten E-Werk. Einlass ist ab 19 Uhr, los geht’s um 20 Uhr. Tickets gibt es im Internet unter www.neckargemuend-shop.de, bei der Tourist-Information in der Neckarstraße 36 und an der Abendkasse; Reservierungen sind möglich unter Telefon 0 62 23 / 48 80 24.

> Das Reparaturcafé öffnet am Samstag im Bürgerkeller in der Schulstraße 8 im Ortsteil Waldhilsbach. Ab 10 Uhr bieten Ehrenamtliche an, kaputte Dinge zu reparieren oder dies zumindest zu versuchen.

> Lieder der Welt zum Advent mit Geige, Rahmentrommel und Gesang führen Ute Pahl und Ursula Rimbach am Sonntag in der evangelischen Kirche in Dilsberg auf. Das vom Förderverein der Kirchengemeinde organisierte Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.

> Zum Adventskonzert mit dem Frauenensemble "Con Anima" lädt das ökumenische Kirchenzentrum am Sonntag um 18 Uhr in die Arche. In der Reihe "Klangraum Arche" gibt es adventliche und weihnachtliche Stücken aus verschiedenen Ländern und Epochen zu hören.

Neckarsteinach

> Der Neckarhäuser Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag um 16 Uhr neben dem Feuerwehrgerätehaus. Der Erlös wird einem wohltätigen Zweck gespendet.

> Der Darsberger Weihnachtsmarkt findet am Sonntag auf dem Dorfplatz statt. Dort geht es um 16 Uhr mit Ständen von Kirchen, Feuerwehr, Vereinen und Privaten los, um 16.30 Uhr erfolgt eine musikalische Eröffnung und um 17.30 Uhr verteilt der Nikolaus Geschenke. Um 18 Uhr gibt es dann in der Darsberger Kapelle ein Konzert bei freiem Eintritt zu hören.

Nußloch

> "Beliebte Advents- und Weihnachtslieder" zum Mitsingen und Genießen gibt es am Sonntag um 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Laurentius zu hören. Dort treten der gemischte Projektchor des MGV Nußloch sowie das Blechbläserensemble "sine nomine" aus Karlsruhe neben Markus Zepp und Patrick Wippel an der Orgel auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

> Das Adventskonzert der Stimmbande steigt am Sonntag um 18 Uhr in der evangelischen Kirche. Der gemischte Nußlocher Chor unter Leitung von Ute Roth singt dabei unter dem Titel "Seht den Stern" bei freiem Eintritt.

Sandhausen

> Der Sandhäuser Weihnachtsmarkt geht ebenfalls am zweiten Adventswochenende rund um den Lège-Cap-Ferret-Platz über die Bühne – samstags von 15 bis 22 und sonntags von 13 bis 20 Uhr. Bürgermeister Hakan Günes sorgt mit den Kindern der Theodor-Heuss-Grundschule und Akkordeon-Spieler Rudi Sailer für die Eröffnung. Der Frauenchor Belcanto trägt um 16 Uhr Adventslieder vor, der Musikverein um 17 Uhr Weihnachtslieder. Sonntags stehen um 16 Uhr dann weihnachtliche Weisen des Gesangvereins Liederkranz gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendchor auf dem Programm. "Weihnachtslieder zum Mitsingen" bieten der evangelische Posaunenchor und der MGV Germania um 17 Uhr, ehe um 18 Uhr der Soundhouse-Chor auf dem Schulhof singt. Zudem öffnet das Awo-Café in der Schützenstraße samstags von 15 bis 18 und sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Schönau

> Weihnachtsmarkt veranstaltet das Klosterstädtchen am Samstag und Sonntag rund um das Rathaus. Nach der Marktöffnung um 15.30 Uhr folgt die Ansprache von Bürgermeister Matthias Frick sowie ein Auftritt des Grundschulchors Schönau. Rund ums Rathaus bietet der Förderverein der Carl-Freudenberg-Grundschule bis 18.30 Uhr eine Kinderecke samt Losverkauf und um 18 Uhr lädt der Kinderchor des MGV Liederkranz zum Weihnachtsliedersingen. Die Kunstausstellung die "Kunstwerker" in der Hühnerfautei hat nach ihrer Vernissage um 17 bis 20 Uhr geöffnet, sonntags von 14 bis 18 Uhr. Am zweiten Advent werden bis 17 Uhr die Gewinne der Tombola in der Rathausküche ausgegeben und der Clown Cappellino bringt bei zwei Aufführungen um 15 und 16.30 Uhr "Musik Tanz und Spaß". Auch der Nikolaus wird sich sehen lassen.

Spechbach

> Einen ökumenischen Begegnungsnachmittag veranstalten die Kirchengemeinden am Sonntag im Martin-Luther-Haus, Wingertsteige 10. Los geht es mit Advents- und Weihnachtsliedern unter Mitwirkung des Kirchenchors und bei Kaffee wie Kuchen samt Imbiss um 14.30 Uhr.

Wiesenbach

> Der Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag von 13 bis 21 Uhr auf dem Rathausplatz. Dazu laden "IG Weihnachtsmarkt" und Gemeinde ein. Die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Eric Grabenbauer findet um 14 Uhr statt, bis 16 Uhr wird ein "Fotoshooting mit dem Weihnachtspferd" angeboten, ab 15 Uhr spielt die Jugendkapelle des Musikvereins, um 18 Uhr kommt der Nikolaus und ab 19 Uhr tritt die Hauptkapelle des Musikvereins auf.

> Eine Ausstellung wird am Sonntag um 11 Uhr im Antoniushof eröffnet. Anlässlich des 75. Jubiläums der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zeigt die Ausstellung "Mein Name ist Mensch" visuelle Interpretationen der 30 Artikel zum Schutz der Menschenrechte. Designer Jochen Stankowski befasst sich mit der Resolution der Vereinten Nationen von 1948.