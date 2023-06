Nußloch. (luw) Im Fall des gefundenen "verdächtigen Gegenstands" und des damit verbundenen Polizeieinsatzes am Dienstagabend laufen weiterhin die Ermittlungen. Auch am gestrigen Donnerstag machten die Beamten auf Nachfrage der RNZ keine weiteren Angaben zu dem Vorfall, der am Dienstag zwischen 19 und 22 Uhr Aufsehen erregt hatte. Wie berichtet war ein Bereich an der Bundesstraße 3 (B 3) nahe des Max-Berk-Stadions abgesperrt worden. Auch ein Rettungsdienst war vor Ort, Verletzte gab es aber offenbar nicht. Spekuliert wurde in der Folge über einen möglichen Sprengstofffund, in Sozialen Netzwerken war von einer nötigen "Entschärfung" die Rede. Die Polizei berichtete auf Anfrage bisher lediglich von einem "verdächtigen Gegenstand" und erklärte, dass man aus "ermittlungstaktischen Gründen" noch keine weiteren Informationen herausgeben könne. Die RNZ war am gestrigen Donnerstag vor Ort, wo zwar keine Hinweise mehr auf die Absperrung zu finden waren. Augenzeugen berichteten hier aber unter Berufung auf Worte der Polizei von einem "gefährlichen Gegenstand", der gefunden worden sei.

Update: Donnerstag, 29. Juni 2023, 19.45 Uhr

Sprengstoff an Bundesstraße bei Nußloch gefunden?

Nußloch. (luw) Ein Polizeieinsatz an der Bundesstraße B3 hat am Dienstagabend für Aufsehen gesorgt. Die B3-Unterführung nahe des Max-Berk-Stadions wurde abgesperrt, auch ein Rettungsdienst war vor Ort. Schnell kursierten Spekulationen über einen möglichen Sprengstofffund. Die Polizei konnte diese Angaben am Mittwoch auf Anfrage der RNZ weder bestätigen noch dementieren: "Wir dürfen Stand jetzt nur die Information herausgeben, dass ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde", erklärte eine Polizeisprecherin.

So konnte sie auch nichts zu der Frage sagen, ob am betreffenden Ort etwas entschärft werden musste. Auch über den möglichen Einsatz eines Kampfmittelräumdiensts oder einer anderen Spezialeinheit, die üblicherweise bei explosiven Funden alarmiert wird, war am Mittwoch nichts zu erfahren. Aus "ermittlungstaktischen Gründen" dürfe zu jeglichen Fragen rund um diesen – bisher für Außenstehende durchaus mysteriösen – Einsatz bisher keine Auskunft gegeben werden, so die Sprecherin. Verneint wurde derweil die Frage, ob in diesem Zusammenhang bereits eine oder mehrere Personen ausfindig gemacht oder gar festgenommen worden seien.

Nach RNZ-Informationen wurde der Bereich unterhalb der B3 gegen 19 Uhr für mindestens eine Stunde gesperrt. Laut Augenzeugenberichten in Sozialen Netzwerken war ein Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht mit hohem Tempo zum Ort der Absperrung unterwegs.

Auch Bürgermeister Joachim Förster konnte am Mittwochnachmittag keine weitere Angaben zu dem Vorfall machen. Er verwies an die Polizei.