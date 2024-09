Region Heidelberg. (bmi/luw/lesa) Das "Super-Kerwe-Wochenende" ist Geschichte, doch die Veranstaltungsvielfalt in der Region hält an. Auch am Samstag und Sonntag, 21. und 22. September, gibt es wieder zahlreiche Freizeitangebote, vom kulturellen über das spirituelle Erlebnis bis hin zur Party. Parallel starten die Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar – und was sonst noch los ist, fasst die RNZ, soweit bekannt, zusammen:

Bammental

> Kelterfest wird am Sonntag im Heimatmuseum gefeiert. Von 14 bis 17 Uhr wird vor dem Museum mit dem Obst- und Gartenbauverein Bammental-Reilsheim eine traktorbetriebene Obstmühle und eine alte Mostpresse aufgebaut und Apfelmost wie in längst vergangenen Zeiten gekeltert. Im Museum winken "Aktivitäten rund um den Apfel" – weiter gibt es Neuen Wein und Zwiebelkuchen zusätzlich zum üblichen Kaffee- und Kuchen-Angebot. Die Dauerausstellung zur Ortsgeschichte ist auch geöffnet.

Dossenheim

> "Föhr vor Ort" heißt das Format, im Rahmen dessen der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Föhr zur Bürgersprechstunde einlädt. Am Samstag ist er ab 9 Uhr auf dem Wochenmarkt anzutreffen.

> Die Feuerwehr lädt am Samstag zu ihrer Jahreshauptübung am Feuerwehrgerätehaus ein. Los geht es um 15.30 Uhr.

> "Chor Royal in Concert" lautet der Titel der Veranstaltung, die am Samstag im Rahmen der Reihe "Kunst und Kultur in der Scheuer" stattfindet. Ab 20 Uhr tritt der Chor in der Museumsscheuer auf. Karten gibt es im Vorverkauf in der Gemeindebücherei, unter Telefon 0 62 21 / 8 65 13 60 oder per E-Mail an kks@buecherei-dossenheim.de; Einlass ist ab 19.30 Uhr.

> Ihre Jahreshauptübung führt die Feuerwehr am Samstag um 16 Uhr an der Neubergschule und in der Wilhelmstraße durch.

> "Changes" heißt eine Ausstellung der Künstlerin Claudia Desgranges, die am Sonntag in der Galerie Julia Philippi eröffnet. Die Vernissage findet zwischen 12 und 16 Uhr statt.

> Die Abteilungsmeisterschaft zum 50. Jubiläum der Schwimmabteilung der TSG Germania findet am Sonntag im Hallenbad statt. Ehemalige und abteilungsfremde Schwimmer springen ebenso ins Becken wie Aktive – anschließend wird gemütlich auf der Liegewiese gegrillt und gefeiert. Einlass ist um 13 Uhr, beginn um 14 Uhr.

> Das Chor-Projekt Himmelsleiter spielt im entsprechenden Gottesdienst unter dem Motto "Planet A!" anlässlich der Fairen Woche am Sonntag um 10 Uhr "moderne geistliche Lieder, Pop und Gospels" in der evangelischen Kirche. Die Leitung hat Carola Steinmaier inne, den Gottesdienst leitet Pfarrer Matthias Weber. In diesem Rahmen wird Vikarin Lisa Stuber verabschiedet. Im Anschluss findet ein Kirchen-Café statt.

> Fahrtag heißt es am Sonntag im Steinbruch. Von 11 und 17 Uhr fährt die historische Feldbahn und Besucher können mit Loren durch den Steinbruch fahren und es rollt fast alles an Fahrzeugen, was Räder hat – so wird der alte Steinbruchbetrieb wieder zum Leben erweckt. Um 13 Uhr gibt es eine Führung durch die Feldbahnsammlung. Infos gibt es im Internet unter www.feldbahn-dossenheim.de.tl

> Tag des offenen Ateliers des Steinbildhauers Knut Hüneke ist am Sonntag im Museumshof des Steinbruchs Leferenz. Von 11 bis 17 Uhr gibt der Künstler Einblicke in seine Werkstatt und seine Arbeitsweise.

Gaiberg

> "Wildes Holz" heißt die international renommierte Musikgruppe, die am Samstag mit ihrem aktuellen Programm "25 Jahre auf dem Holzweg" auf Einladung des Kirchenbauvereins in der katholischen Michaelskirche auftritt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Karten gibt es im Internet unter www.kirchenbauverein-gaiberg.de

Leimen

> Leimener Weinkerwe wird von Samstag bis Montag, 23. September, gefeiert. Der Festbetrieb startet am Samstag um 13 Uhr, um 14 Uhr beginnt der Umzug zum Rathaus mit Schlossherr Wolfgang I. und seinen Schlossfräulein. Um 15 Uhr folgt die offizielle Eröffnung mit Weinfassanstich auf der Rathausbühne. Von 16 bis 18 Uhr unterhalten "Zwoa Spitzbuam" die Besucher im Weindorf auf dem Georgi-Platz, von 16.30 bis 18.30 Uhr tritt die Stadt- und Feuerwehrkapelle auf der Rathausbühne auf und ab 20 Uhr sorgen "FATE" auf dem Georgi-Platz und das "Festzeltkommando" auf der Rathausbühne für Stimmung.

Am Samstag und Sonntag lädt das "Quer" zu "Gesprächen über’n Gartenzaun" ein. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst ab 10.30 Uhr auf der Rathausbühne, bei Regen findet er in der Mauritiuskirche statt. Von 11.30 bis 16 Uhr gibt es außerdem Kaffee und Kuchen im evangelischen Kirchgarten. Ab 11.30 Uhr sorgt der Musikverein Gauangelloch für Musik, der Frühschoppen beginnt um 11.30 Uhr und zwischen 11.58 und 18.35 Uhr verkehrt die Wei-Bembel zwischen dem Heidelberger Bismarckplatz und Leimen.

Ab 12.45 Uhr präsentiert die Musikschule "Der gestiefelte Kater" auf der Rathausbühne, von 13 bis 17 Uhr ist Kinderkerwe der Kindergärten im Innenhof des Neuen Rathauses und um 13.30 Uhr startet der traditionelle Staffellauf der vierten Klassen der Turmschule. Im Weindorf auf dem Georgi-Platz treten ab 15 Uhr "Roger & Bettina" Auf, während von 15.30 bis 17.30 Uhr die Stadt- und Feuerwehrkapelle auf der Rathausbühne musiziert. Dort rockt "Calipo" von 19 bis 22 Uhr, im Weindorf wiederum tritt "Uwe Jansen" ab 19 Uhr auf.

Der Kerwemontag startet mit einem Frühschoppen um 11 Uhr, Senioren-Treff ist von 13.30 bis 16.30 Uhr in der Awo-Begegnungsstätte und ein Vier-Gewinnt-Wettbewerb von "Leimen Legt Los" startet um 15 Uhr vor dem "Quer". Auf dem Georgi-Platz tritt ab 19.30 Uhr "Gonzo’s Jam" auf, zur gleichen Zeit stehen "The Shades of Soul" auf der Rathausbühne. Um 21.30 Uhr folgt dann das Abschlussfeuerwerk, ehe die Kerwe um 23.30 Uhr ausklingt.

> Das Tanztheaterstück "Multitud" wird ab heute im Zementwerk gezeigt. Rund 70 Heidelberger Bürger treten mit dem Tanz-Ensemble des Heidelberger Theaters auf. Dabei treffen einstudierte Bewegungsabläufe auf alltägliche Bewegungen wie Gehen, Rennen, Springen, Fallen, Lachen und Weinen. So wird jeder Abend einen unterschiedlichen Verlauf nehmen.

Auf die ungewöhnliche Bühne bringt das Tanzstück die aus Uruguay stammende Choreografin Tamara Cubas. Seit über zehn Jahren reist sie mit "Multitud" – übersetzt "Menschenmenge" – um die Welt und hat es nun zum 27. Mal einstudiert. Die Premiere am Freitag ist ausverkauft. Weitere Aufführungen am Samstag, 21., Sonntag, 22., Mittwoch, 25., Donnerstag, 26., und Freitag, 27. September. Karten gibt es unter Telefon 06221/5820000 und unter www.theaterheidelberg.de

Mauer

> Der neue Vikar Jonas Stapper wird am Samstag in einem Abend-Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde vorgestellt. Neben dem angehenden Pfarrer stehen um 18.30 Uhr auch die neuen Konfirmanden im Fokus beim Gottesdienst von Pfarrerin Friedericke Brixner.

> Eine Führung gibt es auch am Sonntag wieder beim Verein Homo heidelbergensis. Es geht um 14 Uhr vom Informationszentrum in der Bahnhofstraße 4 über den Zeitenpfad ins Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain. Es führt Sylvia Knörr, der Eintritt ist frei.

Neckargemünd

> Marktmusik ist am Samstag auf dem Marktplatz angesagt. Das Duo Strodtbeck & Schultz aus Weinheim tritt von 10.30 bis 12.30 Uhr auf dem Wochenmarktauf: Mit zwei Gitarren interpretieren sie Blues, Rock’n’Roll, Bluegrass und Hits der 60er und 70er Jahre.

> Das Familiencafé findet am Samstag in der Villa Menzer statt. Von 15 bis 18 Uhr sind Familien zu Kaffee und Kuchen, Netzwerken und Austausch sowie einem erweiterten Spielangebot eingeladen.

> "Music & Poetry" wird am Samstag im Hof des Kommandantenhauses Dilsberg geboten. Für Musik sorgt die Band Dequartier aus Wiesloch, den poetischen Teil gestalten die "Slammer" Adrian Mulas, "Die Quote" – bestehend aus Julie Kerdellant und Anuraj Rajarajendran –, Pauline Etzel und Jonas Neuhäußer. Einlass ist ab 17 Uhr, los geht’s um 19 Uhr; Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 06221/5221356.

> Der Tag des Bevölkerungsschutzes findet zum zweiten Mal am Sonntag statt. Von 12 bis 16 Uhr präsentieren sich im Rathaus-Innenhof und in der Falltorstraße die örtlichen Blaulichtorganisationen und zeigen Schauübungen. Auch Präsentationen und Vorträge wie etwa zu Erster Hilfe am Kind oder zum Schutz vor Starkregen gibt es. Groß und Klein können außerdem allerhand Praktisches ausprobieren und erfahren Wissenswertes, wie etwa welche Vorräte man immer im Haus haben sollte. Von 12 bis 16 Uhr sind Besucher willkommen. Für den Aktionstag werden die Falltorstraße und die Parkplätze im Bereich ab der Kreuzung Jahnstraße bis zur Falltorstraße 35 von 6 bis 22 gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung in der Jahnstraße und der Falltorstraße werden in diesem Zeitraum aufgehoben.

> Das Reparatur-Café hat am Samstag im Alten Rathaus geöffnet. Von 9.30 bis 12.30 Uhr wird Defektes nach Möglichkeit kostenlos repariert.

> Eine Führung durch die Feste Dilsberg zu erleben gibt es am Sonntag. Von 15 Uhr an mit Treffpunkt im Burginnenhof geht es auf einen rund einstündigen Rundgang inklusive Aussichtsturm, Brunnenstollen und Anekdoten.

> Das Kirchencafé des Fördervereins der evangelischen Kirchengemeinde Dilsberg war für Sonntag im Rahmen des Freiwilligentags der Metropolregion geplant. "Wegen einer vom Förderverein nicht zu vertretenden Terminüberschneidung mit einer anderen Veranstaltung in Dilsberg", lässt der Veranstalter das Kirchencafé an diesem Tag geschlossen. Der nächste Termin ist der 6. Oktober von 12 bis 17 Uhr.

> Patrozinium wird am Sonntag um 11 Uhr in einem Gottesdienst in der Feste gefeiert. Erstmals nach der Corona-Pandemie zieht im Anschluss an die Messe eine Prozession durch die Feste, bei der Vertreter der katholischen Seelsorgeeinheit mit der Trachtenkapelle Dilsberg feierlich die Monstranz durch die Straßen tragen. Im Anschluss hätte der Perukreis Dilsberg zum Solidaritätsessen einladen sollen, das fällt aber aus.

> Eine Führung über die Burg Dilsberg ist am Sonntag geboten. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Burginnenhof.

Neckarsteinach

> Kübelspritzenparty feiert die Feuerwehr Darsberg am Samstag. Zu Wein, Zwiebelkuchen und Krautstrudel wird ab 20.30 Uhr im Darsberger Feuerwehrhaus eingeladen.

Nußloch

> Jubiläumswochenende feiert die Gemeindebücherei. Unter dem Motto "50+2 Jahre" wird ihr Bestehen seit 1972 gewürdigt. Nach der von Kabarettist Arnim Töpel moderierten Veranstaltung an diesem Freitagabend für geladene Gäste geht es am Samstag um 19.30 Uhr mit einer öffentlichen Lesung weiter: Spiegel-Bestsellerautorin Mechtild Borrmann präsentiert ihren Roman "Feldpost".

Für Kinder und Familien folgt am Sonntag um 16 Uhr die Vorstellung des "Blinklichter Theater". Sie spielen das Stück "Immer dieser Michel". Restkarten gibt es an der Abendkasse sowie in der Bücherei, auch unter Telefon 06224/901150 oder per E-Mail an buecherei@nussloch.de

> Einen Ballschultag bietet das Zentrum Aktiver Prävention (ZAP) – ehemals Racket-Center – am Samstag für Kinder im Alter zwischen 18 Monaten und acht Jahren. Dabei werden verschiedene Spiele und Übungen aus dem Repertoire der Ballschule Heidelberg erlernt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung im Internet unter www.zap-nussloch.de ist erwünscht.

> Sanierte Wohnhäuser stehen im Rahmen der Aktion "Gut saniert?! Ansehen!" der "Klimaschutz- und Energieberatung" (Kliba) zur Besichtigung bereit (siehe auch unter "Schönau"). Dabei präsentieren private Hauseigentümer, wie sie ihr Gebäude energiesparend saniert haben: vom Heizungsaustausch bis zum über neue Fenster bis hin zur PV-Anlage. Ein saniertes Haus, Baujahr 1966, ist am Sonntag von 13 bis 15 Uhr in der Nadlerstraße 11 zu besichtigen.

> Eine Stunde der Orgelmusik wird am Sonntag ab 18 Uhr in der katholischen St. Laurentius-Kirche geboten. Till Otto spielt Werke unter anderem von Bach und Böhm. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Sandhausen

> Zum Abend im Museum lädt der Verkehrs- und Heimatverein am Samstag ab 17 Uhr in die Ehemalige Synagoge und ins Heimatmuseum ein. In der Ehemaligen Synagoge werden ab 17.15 Uhr "Sandhaiser Lied" und "Badnerlied" gesungen, um 18 Uhr beginnt die Vorführung eines Films zum Ortsjubiläum 1962 und um 19.15 Uhr beginnt ein Vortrag mit dem Titel "Die Straus’sche Milchküche". Um 20 Uhr startet die Bilderschau "altes Sandhausen", ab 20.30 Uhr gibt es eine "Kurze Sandhaiser Mundart-Darbietung", ehe ab 21 Uhr noch mal der Film zum Ortsjubiläum und die Bilderschau gezeigt werden.

> Großtauschtag für Briefmarken, Postbelege, Bildpostkarten und Münzen ist am Samstag in der Turn- und Festhalle angesagt. Auf Einladung des Briefmarken- und Münzentauschrings sind Interessierte von 9 bis etwa 15 Uhr bei freiem Eintritt willkommen.

> Ein Solidaritätsessen bietet die Ökumenische Initiative "Eine Welt" am Sonntag im Wichernhaus an. Los geht’s um 11 Uhr.

Schönau

> Sanierte Wohnhäuser stehen im Rahmen der Aktion "Gut saniert?! Ansehen!" der "Klimaschutz- und Energieberatung" (Kliba) am Samstag zur Besichtigung bereit. Dabei präsentieren private Eigentümer, wie sie ihr Gebäude energiesparend saniert haben: vom Heizungsaustausch über neue Fenster bis hin zur PV-Anlage. Ein saniertes Haus, Baujahr 1880, ist am Samstag von 9 bis 13 Uhr in der Altneudorfer Straße 39 geöffnet, das andere – Baujahr 1956 – von 13 bis 15 Uhr Am Lindenbach 45.

Spechbach

> Die Kerwe bestimmt hier über das Wochenende und hinaus das Geschehen. Nach dem Auftakt am Freitag kann man am Samstag ab 9 Uhr der Kerweborsch beim Fertigen der Kerwewagen beim Lammwirt zuschauen. Ab 13 Uhr erfolgt ein gemeinsames Mittagessen bei Probstes, ehe um 16 Uhr das Kerwefußballspiel beim FC Spechbach steigt.

Ab 17 Uhr haben die kulinarischen Angebote am Festplatz geöffnet, ab 18 Uhr heißt es "Leichenzüge" im Biergarten und um 20 Uhr feiert der FC seine Mallorca-Party im Bauhof bei freiem Eintritt. Sonntags werden ab 10 Uhr die Kerwewagen für den Umzug geschmückt, dessen Aufstellung ab 12.30 Uhr in der Hauptstraße erfolgt und um 13.13 Uhr der Abmarsch erfolgt. Ab 14 Uhr lädt die Jugendfeuerwehr in die neue Fahrzeughalle und um 17 Uhr steht das "Kerwespiel" des FC Spechbach 2 auf dem Sportplatz an.

Wiesenbach

> Die Begrüßung für Pfarrerin Franziska Schmidt findet am Sonntag um 14.30 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Dekanstellvertreter Gero Albert gestaltet den Gottesdienst beim Antritt von Schmidt in den Probedienst für die Pfarrstelle der Kirchengemeinden Waldhilsbach und Wiesenbach mit. Danach gibt es einen Empfang im Gemeindehaus, Hauptstraße 71.

Wilhelmsfeld

> "Virtuose Saitenklänge" werden am Samstag im Rahmen der Reihe "Konzerte im Bürgersaal" der Musikschule Schönau geboten. Maximilian Mangold tritt ab 19 Uhr im Rathaus mit Gitarre und Laute auf und spielt Werke aus fünf Jahrhunderten: von der Lautenmusik Francesco da Milanos über spanische Musik von Isaac Albéniz bis zu südamerikanischer Musik von Agustin Barrios. Kostenlose Tickets gibt’s unter https://doo.net/veranstaltung/165742/buchung