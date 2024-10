Region Heidelberg. (lew/luw) So langsam verlagern sich mehr Veranstaltungen in die Innenräume, doch passend zu den prognostizierten milden Temperaturen am Wochenende ist rund um Heidelberg am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Oktober, auch noch einiges unter freiem Himmel geboten – von der Kerwe bis zur Nachtwächterführung! Soweit bekannt, ein Überblick:

Bammental

> Einen Letzte-Hilfe-Kurs unter der Leitung von zwei Hospiz-Pflegefachkräften bietet das Bildungswerk der Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz am Samstag für alle an, die sich zuvor per E-Mail an bildungswerk.bammental@web.de angemeldet haben. Das kostenlose Angebot dauert inklusive Pausen von 10 bis 14 Uhr und findet im katholischen Gemeindehaus statt.

> Jubiläumsabend feiert der Obst- und Gartenbauverein Bammental-Reilsheim anlässlich seines 100-jährigen Bestehens am Samstag in der Elsenzhalle. Es gibt Musik, Gymnastik- und Theatershows, eine Festansprache von Rolf Heinzelmann als Geschäftsführer des Landesverbands für Obstbau,Garten und Landschaft sowie die Ehrung der Preisträger des Blumenschmuckwettbewerbs. Los geht’s um 19 Uhr.

Dossenheim

> Zum Halloweenbasteln lädt die DJK- Sportjugend am Samstag ein. Von 11 bis 13 Uhr werden im DJK-Vereinsraum, Am Sportplatz 3, Kürbisse geschnitzt, Hexenhäuser verziert und mehr. Eine Anmeldung per E-Mail an sportjugend@djk-dossenheim.de ist ebenso erforderlich wie die Zahlung einer "Materialbeteiligung".

> Ein großer Bücherflohmarkt findet am Samstag von 9 bis 13 Uhr im Ratssaal statt. Der Freundeskreis der Gemeindebücherei organisiert die Veranstaltung, auf der verschiedenste Bücher und Spiele angeboten werden.

> Seine Königsfeier veranstaltet der Schützenverein am Samstag ab 19 Uhr in der Schützenhalle. Als Höhepunkt wird die "Proklamation der Würdenträger" angekündigt.

> Ein Spaziergang zu "markanten Orten nachhaltigen Handelns in Dossenheim" wird am Samstag angeboten. Das "Dossenheimer Forum Nachhaltige Welt" lädt zum Treffpunkt um 14 Uhr auf dem Rathausplatz ein; von dort geht es zum Wohnprojekt "Feldwinkel". Interessierte werden gebeten sich per E-Mail an dfnw@posteo.de anzumelden.

> Einen Karate-Lehrgang für Kinder bietet die TSG Germania am Samstag in der Schauenburghalle kostenlos an. Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren, die vorher per E-Mail an karate@tsg-germania-dossenheim.de angemeldet wurden, sind um 13 Uhr willkommen; die Veranstaltung dauert bis 17.30 Uhr.

> Der katholische Kirchenchor "Cäcilia" feiert am Sonntag sein 160-jähriges Bestehen mit einem Festgottesdienst in der St. Pankratiuskirche. Der Chor singt die "Missa festiva" von Robert Jones. Nach dem Gottesdienst ist ein kleiner Umtrunk geplant. Die Chöre aus Schriesheim und Altenbach werden ebenfalls anwesend sein.

> Ein musikalischer Abendgottesdienst findet am Sonntag um 18 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Mit dabei sind die Koloratursopranistin Ewa Olszewska sowie Genya Kai an Orgel und Klavier. Für die Liturgie verantwortlich ist Pfarrer Matthias Weber.

> Das Heimatmuseum in der Rathausstraße 47 hat am Sonntag geöffnet. Ein Besuch ist in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr möglich.

Eppelheim

> Lokalschau ist am Samstag und Sonntag beim Kleintierzuchtverein angesagt. In der Herrmann-Wittmann-Straße werden am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr Rassenhühner ausgestellt. Zudem gibt es Kaffee und Kuchen sowie heiße Waffeln und Wurst mit Pommes.

> Pfarrerin Victoria Wilcke wird am Sonntag um 10 Uhr mit einem Einführungs-Gottesdienst in der Pauluskirche in Empfang genommen. Die Pfarrerin tritt damit ihr neues Amt offiziell an.

Heiligkreuzsteinach

> Ein Herbstkonzert veranstaltet der GV Liederkranz Lampenhain am Samstag in der Steinachtalhalle. Anlässlich des 105. Vereinsgeburtstags und des 30. Dirigentenjubiläums der Chorleiterin Edith Schmitt treten ab 19 Uhr bei freiem Eintritt mehrere Chöre aus der Umgebung auf; darunter der Männerchor des MGV Eiterbach und der MGV Sängerbund Heiligkreuzsteinach.

Leimen

> Zum Königsschießen lädt die Schützengesellschaft am Samstag ihre Vereinsmitglieder ein. Los geht’s im Schützenhaus um 14 Uhr.

> Herbstfest feiert die Geschwister-Scholl-Schule St. Ilgen am Samstag von 14 bis 17 Uhr. Dabei wird auch das Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen des Fördervereins zelebriert; es gibt unter anderem eine Bastelausstellung, Theater, Schminken und ein Schätzspiel.

> Eine Nachtwächterführung wird am Samstag in St. Ilgen angeboten. Treffpunkt zur Veranstaltung des Stadtteilvereins mit dem Motto "Wann’s in Dilje glidde hot" ist um 18 Uhr am Karoline-Röth-Platz vor der Alten Fabrik.

> Zur Kinderaktion "Expedition Weltall" lädt das Christliche Zentrum am Samstag in die Kurfürstenallee 76 ein. Zwischen 14 und 17 Uhr werden Astronautentraining, Milchstraßenschlittern und mehr geboten; zum Abschluss gibt’s ein Mitmachtheater, bei dem die Hilfe "frisch ausgebildeter Astronauten" benötigt wird. Eltern dürfen mitkommen, die Teilnahme ist kostenlos.

> Einen gemütlichen Herbstnachmittag verspricht die Frauengemeinschaft Herz Jesu für Samstag. Ab 17 Uhr gibt’s im Mauritiushaus, Graben 7, Neuen Wein und Zwiebelkuchen.

> Der Reitsportverein Leimen lädt am Sonntag zu seinem letzten Bambini-Reiten im Jahr 2024 in die Landgrafenstraße ein. Anvisiert ist ein Zeitraum von 11 bis 14 Uhr. Der Ticketverkauf geht bis 12.30 Uhr, so lange der Vorrat reicht. Neben dem Reiten wird es auch wieder ein Bastelangebot geben. Das Schminkteam ist ebenfalls vor Ort. Bei Regen findet das Bambini-Reiten in der Reithalle statt. Es wird darum gebeten, einen Reit- oder Fahrradhelm mitzubringen.

> Ein Konzert mit den "Les Troubadours" wird am Sonntag auf Einladung des Kulturkreises Leimen in der Aegidiushalle geboten. Unter dem Motto "Unn alleweil rappelts am Scheierdoor" werden Lieder und Geschichten "von hier und drumherum" zum Besten gegeben. Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturkreis Leimen sowie bei Eisenwaren Michel.

> Eine Vernissage gibt es am Sonntag in der Bettendorffschen Galerie. Damit wird um 11 Uhr die Ausstellung "Tag und Nacht" von Vera Wisseler eröffnet. Die Ausstellung ist bis 22. Dezember zu sehen. Die Einführung übernimmt Beatrix Altmann-Schmitt im Gespräch mit der Künstlerin. Die Galerie hat freitags und samstags von 14.30 bis 18 Uhr sowie sonn- und feiertags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Lobbach

> Ein ökumenischer Kindergottesdienst findet am Sonntag um 10 Uhr im "Regenbogenland" im Pfarrhaus statt. Das "Regenbogen-Team" freut sich, Kinder ab vier Jahren zu dem Angebot begrüßen zu dürfen. Freuen können sie sich auf Basteln, Beten, Singen, Tanzen und mehr.

Mauer

> "Daniel in der Löwengrube" heißt das Kindermusical, das die evangelische Kirchengemeinde am Samstag und Sonntag jeweils ab 17 Uhr in der Christuskirche aufführt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

> Eine Führung zum Menschen der Urzeit findet am Sonntag um 14 Uhr statt. Robert Böhm empfängt die Besucher beim Informationszentrum Heid’sches Haus in der Bahnhofstraße 4.

Meckesheim

> Kerwe wird am Wochenende rund um die Auwiesenhalle gefeiert. Die offizielle Eröffnung findet am heutigen Freitag statt. Um 18 Uhr stehen die Taufe der Kerweschlumpel und der Fassbieranstich auf dem Programm, dazu gibt es Essen vom Grill und ab 20 Uhr Barbetrieb mit Musik von DJ Lucas. Am Samstag startet das Kerweprogramm um 11.30 Uhr mit einem Schlachtfest. Es locken Wellfleisch, Schlachtplatten, Bratwürste, Schnitzel und Pommes.

Von 11 bis 15 Uhr findet ein Infomarkt zu Ausbildung und Beruf in der Auwiesenhalle statt. Ab 21 Uhr dürfen sich die Kerwebesucher wieder auf einen Barbetrieb freuen – dieses Mal mit Musik von den Undercover Boys.

Der Kerwesonntag beginnt um 11.30 Uhr mit einem Kerwe-Essen. Das Angebot beinhaltet Rieweseckl-Braten, Steak, Brat-, Curry- und Feuerwurst, Schnitzel, Pommes und Käsespätzle. Ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen in der Auwiesenhalle. Traditionelle Höhepunkte sind der Kerweumzug um 14 Uhr sowie die anschließende Kerwerede. Der Barbetrieb startet am Sonntag schon um 15 Uhr.

> Ein "Infomarkt Ausbildung & Beruf" öffnet am Samstag in der Auwiesenhalle. Organisiert von der Meckesheimer Vereinigung der Selbstständigen und der Gemeinde wird von 11 bis 15 Uhr über Ausbildungsplätze für 2025 und Arbeitsplätze in Meckesheim und Umgebung informiert.

Neckargemünd

> Oktoberfest feiert der Sportschützenverein Dilsberg am Samstag im Schützenhaus. Ab 17 Uhr wird unter anderem zu Grill-Haxen, Leberknödel und Weißwurst eingeladen.

> Eine Herbstwanderung auf dem Neckarsteig veranstaltet die Stadt Neckargemünd am Sonntag gemeinsam mit dem Neckarsteig-Büro. Die neun Kilometer lange Tour führt auf der zweiten Neckarsteig-Etappe von Neckargemünd über den Dilsberg nach Neckarsteinach.

Treffpunkt ist um 11 Uhr vor dem Neckargemünder Schulzentrum im Alten Postweg 10 direkt neben der S-Bahn-Station Neckargemünd-Altstadt. Um eine Anmeldung bis Freitag, 18. Oktober, bei der Tourist-Info wird gebeten, Telefon: 06223/3553 oder per E-Mail an tourismus@neckargemuend.de

Neckarsteinach

> Oktoberfest wird am Samstag im Sportheim gefeiert. Die Spielvereinigung lädt ab 18 Uhr in ihr Sportheim ein. Die Band "Muka & Friends" tritt auf, und es gibt unter anderem Haxe sowie Brathähnchen. Um Vorbestellung unter Telefon 01 52 / 31 36 88 40 wird gebeten.

> "Tage der Musik" sind bei den Musikfreunden Neckarsteinach am Samstag und Sonntag angesagt. Alle Musiker, vom Anfänger bis zum Erfahrenen, sind eingeladen am Samstag und Sonntag ins Bürgerhaus zum Schwanen zu kommen. Am Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 16 Uhr ist das Ziel, "mit allen Beteiligten etwas Hörbares zustande zu bringen", wie es in der Ankündigung heißt. Interessierte werden um Anmeldung per E-Mail an h.braeumer@t-online.de oder unter Telefon 06229/2421 gebeten.

Nußloch

> Ein Regio- und Bezirks-Jungbläsertag der Region Mittlerer Leimbach und des Kirchenbezirks Südliche Kurpfalz findet am Wochenende statt. Geprobt und gespielt wird am Samstag von 10 bis 15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Auch neu hinzukommende Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind willkommen. Zum Abschluss wird am Sonntag ab 10 Uhr ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche gestaltet.

> Ein Sonderarbeitseinsatz findet am Samstag ab 10 Uhr beim Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein statt. Ab 10 Uhr finden auf dem Gelände Vorbereitungen für den "WBO-Tag" am 2. November statt, an dem es Reit-und Theorieprüfungen nach dem WBO-Regelwerk der Deutschen Reiterlichen Vereinigung gibt.

> "Psalm trifft Tango" lautet der Titel des Orgelkonzerts, zu dem die Orgelfreunde am Samstag ab 18 Uhr in die evangelische Kirche einladen. Dargeboten werden Werke unter anderem von Händel, Piazzolla und Mahla, die Leitung liegt bei Juliane Oberst. Der Eintritt ist frei; das Konzert findet ein weiteres Mal am Sonntag ab 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Weinheim statt.

> Der Jugend- und Kinderchor der Musikschule tritt am Samstag von 17 bis 18.15 Uhr in der katholischen St. Laurentiuskirche auf. Der Chor singt im Wechsel mit Solisten und Geige, die am Klavier begleitet werden; Texte von Ulla Lüdemann ergänzen das Konzertprogramm, in dem die Pop-Kantate "Die Arbeit an mir selbst" unter dem Motto "Selbstvertrauen oder vergleichen?" dargeboten wird. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

> Zum Welthospiztag am Sonntag laden die Hospizband "One Night Stand" und die Formation "Kon-Saitensprung" des Kammerorchesters Nußloch in die evangelische Kirche ein. Start ist um 17 Uhr. Thema der Veranstaltung ist "Hospiz für Vielfalt". Veranstalter ist der ökumenische Hospizdienst Leimen-Nußloch-Sandhausen.

> Die Hauptübung der Feuerwehr findet am Samstag auf dem Lindenplatz statt. Los geht’s um 15 Uhr.

Sandhausen

> Die Tierhilfe Menorca stellt am Samstag ihre Pflegehunde auf dem Spargelhof Schmitt, Sandhäuser Hof 1, vor. Von 14 bis 15.30 Uhr besteht die Möglichkeit, die Tiere kennenzulernen und mit Vertretern der Pflegestelle zu sprechen.

> Serenaden für Streicher sind am Sonntag bei einem Konzert des Neuenheimer Kammerorchesters in der Dreifaltigkeitskirche zu hören. Unter der Leitung von Matthias Metzger geht es um 18 Uhr los. Auf dem Programm stehen das Sextett aus "Capriccio" von Richard Strauss sowie Serenaden von Max Bruch und Miecyslaw Karlowicz.

Schönau

> Zum Bunten Abend lädt die Odenwälder Trachtengruppe Steinachtal am Samstag in die Festhalle ein. Neben Trachtentänzen, Ehrungen, Linedance und Showauftritten wird auch Unterhaltung von den "Schrillen Steinachperlen" und mit dem Theaterstück "Der Geburtstag" angekündigt. Los geht’s um 20 Uhr.

Spechbach

> Eine Pilzwanderung mit dem Sachverständigen Peter Reiter findet am Samstag von 10 bis 13 Uhr statt. Laut Veranstalte, dem Naturheilverein Spechbach und Umgebung, ist diese aber bereits ausgebucht.

Wiesenbach

> Die Ausstellung "Knallbunt" in der Bürgergalerie "Alte Ziegelei" wird am Sonntag um 15 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Die Werke von Malerei über Mischtechniken bis "Lightpainting" stammen von Biggi Fischer und Andreas Vögele. Die Ausstellung ist bis 11. November zu sehen, immer sonntags von 15 bis 17 Uhr.