Von Felix Hüll

Leimen-St.Ilgen. In der 1215 Quadratmeter großen Kurpfalzhalle haben am Mittwochabend die Kandidaten beim Publikum gepunktet: John Ehret hat mit frechem Wortwitz Gelände gut gemacht, Claudia Felden Boden mit kräftigen Spitzen auch gegen das aktuelle Stadtoberhaupt behauptet und Holger Karl sich bodenständig präsentiert und weiter in Leimen vorgefühlt (Videos der Reden siehe weiter unten). Vor nach Angaben der Stadt rund 1300 Besuchern hielten die drei Bewerber um das Amt des Leimener Oberbürgermeisters Vorstellungsreden und beantworteten Fragen der Besucher.

>>>Den Artikel mit Video zur Kandidierendenbefragung der Besucher gibt es hier<<<

Moderator war Christian Wewezow von der Firma Clockwise Consulting GmbH Jena-Heidelberg-Neckargemünd. Er erläuterte die "Spielregeln": Jede(r) hat zehn Minuten Redezeit und zusammengenommen 15 Minuten Zeit Fragen zu beantworten. Rathausmitarbeiter wiesen die Redner mit Schildern (Noch eine Minute!) und roter Karte (Zeit ist um!) darauf hin. Das Publikum informierten Digitaluhren mit roten Ziffern vor den Kandidaten über den Stand.

Der amtierende Oberbürgermeister Hans D. Reinwald sprach Begrüßungs- und Abschlussworte, beteiligte sich ansonsten der Neutralität als Wahlausschussvorsitzender wegen aber nicht an der Veranstaltung. 20 Freiwillige Helfer aus der Verwaltung kümmerten sich um Details, die Tontechnik betreute Roger Roller und bereit standen 14 Mitglieder der Rot-Kreuz-Bereitschaft um Leiterin Sandra Bähr.

"Nun sind Sie bzw. ist ihr Bauchgefühl dran. Wem trauen Sie am ehesten die Herausforderungen der nächsten acht beziehungsweise 16 Jahre zu?" Damit umschrieb Bewerber John Ehret die Absicht vieler Besucher, sich vor der Stimmabgabe persönlich ein Bild von den Kandidaten zu machen.

Erste Lacher gewann Ehret gleich in der ersten Minute seines 10 Minuten-32 Sekunden-Referates. Bewusst verwies er darauf, er bewerbe sich gleich um zwei Amtszeiten, also mit der Perspektive, Leimen 16 Jahre voranzubringen, und er sei "wirklich parteilos". Als Unabhängiger ist er lediglich Mitglied der Freien-Wähler-Fraktion im Kreistag.

FDP-Politikerin Claudia Felden hatte Lacher ebenso gleich am Start, wie sie Loriot abwandelnd selbstbewusst erklärte: "Leben ohne Leimen ist mir zwar möglich, aber sinnlos." Um die Stadt voranzubringen, brauche sie keine acht Jahre, "andere vielleicht schon, aber ich nicht." In einen Vorteil münzte Felden, dass sie seit 1999 in Leimen Gemeinderätin ist und seit 12 Jahren Bürgermeisterin: "Neue Besen kehren gut, aber alte Besen kennen die Ecken."

Felden hielt eine Punktlandungsrede mit 10 Minuten 11 Sekunden und bekam 15,32 Sekunden Applaus; der erste Redner des Abends, Holger Karl, präsentierte sich in disziplinierten 10 Minuten 18 Sekunden und verzeichnete 15,04 Sekunden Applaus.

Karls Lacher kamen auf den Hinweis, er sei "zwar nicht der Größte, aber bereit für die große Aufgabe hier" und er verspreche, dass ihm "keine grauen Haare wüchsen". Die 20 Sekunden Applaus für Ehret lagen hingegen über den Zeiten beider Mitbewerber. Die Vorstellungsrunden sowie der Frageblock für die Bürger verlief ohne jede Störungen wie etwa Zwischenrufe.

Bei einzelnen Punkten war mitunter im Publikum ein Raunen wahrnehmbar. Um 20.58 beschloss Moderator Wewezow den offiziellen Teil und sprach OB Reinwald die Schlussworte: "Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und gehen sie am 24. März wählen! Reinwald: Ich bin ganz sicher: Sie treffen die richtige Entscheidung!"

Holger Karl will Expertise bieten

Leimens Infrastruktur zu erhalten und an die sich verändernden Rahmenbedingungen anzupassen formuliert Holger Karl als Ziel. Als "echter Kurpfälzer" mit enger Verbundenheit zu Leimen stellte sich der aktuelle Bammentaler Bürgermeister in Leimen vor. Die finanzielle Situation der Stadt will er wie in Bammental geschehen positiv entwickeln. Karls Motto: laufende Ausgaben im Griff behalten, Einnahmen stärken, richtiges Timing bei Investitionen und Geld von Bund und Land einfordern.

Sein Know-How als Bürgermeister will Karl aber nicht nur bei Finanzen einbringen. Die Verwaltung sei neu auszurichten, zu digitalisieren; er kündigte durchgängige Öffnungszeiten ohne Schließ- und Brückentage im Zentrum wie in den Außenstellen mit persönlichen Ansprechpartnern und Notfalltelefon an. Jedes Jahr solle es einen Bürgertag geben.Karl drängt auf besseres Beleuchten öffentlicher Räume, auf mehr Sauberkeit, erhöhte Präsenz von Ordnungsamt und Polizei sowie auf das Engagement von Sozialarbeitern vor Ort.

Junge Familien anziehen und halten will Karl mit flexiblen Betreuungsangeboten und guten Schulen. Gemeinsames Erarbeiten von Lösungen sieht er auch bei der Unterstützung von Vereinen und Organisationen wie Feuerwehr, Rotes Kreuz, DLRG, aber auch dem Verein Neptun Leimen: Ohne diese könne Leimen nicht leben. Die Stadt habe viele Spannungsfelder, aber auch ein unfassbar großes Potenzial.

Claudia Felden betont Leistungen

"Hart" sei es für sie gewesen, "wenn ich nicht so arbeiten kann , wie es sinnvoll ist, wenn ich nicht das anpacken kann, was nötig ist". Die Leimener Bürgermeisterin Claudia Felden nannte Zusammenhalt und Solidarität der Bürger als "wertvollstes Gut". Sie verwies auf ihre bisherigen Leistungen als Baubürgermeisterin 2012 bis 2018 mit dem Bau des Neuen Rathauses und der Schlossberghalle in Gauangelloch, der Ortskernsanierung St. Ilgen und der Anlage des Gewerbegebietes Im Hagen.

Die Finanzen der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, des Bäderparks und des Wasserwerks habe sie konsolidiert. Sofort nach Amtsantritt als OB werde sie die Stelle eines Wirtschaftsförderers ausschreiben. "Der Treffpunkt Leimen muss gebaut werden. Punkt." Nochmals von vorne anzufangen könne sich die Stadt nicht leisten. Es brauche "Respekt vor dem Bürgerwillen statt persönlicher Profilierung".

"Einfach machen" werde sie die Ganztagsgrundschule in St. Ilgen, die Gauangellocher Ortskernsanierung fortsetzen und ebenso das von ihr eingeführte Parkleitsystem. Ihre Ideen zur Unterstützung des Ehrenamts führe sie auf ihrer Webseite und in ihrem Wahlkampfflyer näher aus.

Der Leimbach gehöre regelmäßig ausgebaggert – Felden versprach, dem Regierungspräsidium so lange auf die Nerven zu gehen, bis es endlich zu einer dauerhaften Lösung komme. Der Leimbach solle zudem als ökologisches Kleinod erlebbar werden.

John Ehret strebt ein "Wir" an

Mit einem "Wir-Gefühl" will der Mauermer Bürgermeister John Ehret eine Identifikation für gemeinsame Projekte und Ziele schaffen. Dazu will er mit weiter gefördertem Engagement im Ehrenamt eine starke Gemeinschaft aufbauen. Leimen müsse runter von der hohen Schuldenlast. Das Bewältigen kommender Herausforderungen und Auflösen des Sanierungsstaus werde nur mit konsolidiertem Haushalt funktionieren.

Investitionen gehörten "kritisch durchdacht, sauber geplant, müssen finanzierbar sein und von der Verwaltungsspitze strikt überwacht" werden. Ehret will keine teuren Alibi-Konzepte, aber im Rathaus liegende Gutachten und Konzepte will er umsetzen. Verwaltung müsse für ihn transparent sein. "Die Außenwirkung Leimens lässt deutlich zu wünschen übrig." Kinder- und Jugendbetreuungsangebote, sanierte digitale Schulstandorte, attraktive Gesundheitsversorgung und bedarfsgerechte Senioreneinrichtungen zählte Ehret ebenso dazu wie leistungsstarke Unternehmen.

Als ehemaliger Polizist kokettierte er mit seinen Erfahrungen in "Sicherheit und öffentlicher Ordnung". Wirtschaftsförderung sei für ihn Chefsache, bei der Konkurrenz der Kommunen um Gewerbeansiedlungen "werde ich mitstreiten und zupacken". Beim interkommunalen Gewerbegebiet mit Heidelberg gelte es die Chance zu nutzen, aber auch aufzupassen, dass "Leimen da nicht die Butter vom Brot genommen wird".

Hier der Live-Blog zum Nachlesen: