Leimen. (lesa) Nun ist es offiziell: Bei der Oberbürgermeisterwahl am 24. März stehen drei Namen auf dem Wahlzettel. Neben den bereits bekannten Kandidaten – die amtierende Leimener Bürgermeisterin Claudia Felden, der Bammentaler Rathauschef Holger Karl und Mauers Gemeindeoberhaupt John Ehret – warf niemand mehr seinen Hut in den Ring, bevor die Bewerbungsfrist am Dienstagabend um Punkt 18 Uhr

