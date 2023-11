Leimen. (lesa) Im Rennen um den Posten als Oberbürgermeister der Stadt Leimen hat ein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. John Ehret, amtierender Bürgermeister von Mauer, gab am Freitagabend seine Kandidatur bekannt.

Damit ist der 52 Jahre alte Ehret zweiter Bewerber um die Nachfolge von Hans D. Reinwald, der nicht erneut kandidiert. Vor ihm hatte bereits die aktuelle Leimener Bürgermeisterin Claudia Felden ihre Kandidatur für die Wahl am 24. März bekanntgegeben.

John Ehret ist gebürtiger Mauermer und seit elf Jahren Rathauschef in seiner Heimatgemeinde. Seit 2014 sitzt er für die Freien Wähler im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises und ist seit 2020 stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Mitglied der Wählervereinigung ist Ehret nicht, in Leimen tritt er als unabhängiger Kandidat an.