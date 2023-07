Wiesloch. (tt) "Wir sind überrascht von den Plänen der katholischen Kirche, die Trägerschaft für die Kindergärten ,St. Laurentius’ und ,Wirbelwind’ zurückzugeben", erklärt Oberbürgermeister Dirk Elkemann auf RNZ-Nachfrage. Man sei am Montag letzter Woche von Pfarrer Bernhard Pawelzik über das Vorhaben informiert worden. Er habe daraufhin auch die Fraktionsvorsitzenden in Kenntnis gesetzt, in der nächsten Sitzung des Gemeinderates am 19. Juli sollen Vertreter der Kirche die Pläne genauer vorstellen.

"Ich habe das Gefühl, dass es sich die Kirche ein bisschen einfach macht", sagt Elkemann. Denn finanziell sei die Stadt auch nicht so viel besser aufgestellt. Den Verlust der Kindergartenplätze einfach auffangen, könne die Kommune ad hoc nicht: "Im Quartier am Bach entsteht zwar ein neuer Kindergarten, der nicht nur den Bedarf dort abdeckt. Er wird den Verlust an Plätzen bei der katholischen Kirche aber in keiner Weise auffangen können", so Elkemann. Er verspricht aber zugleich: "Wir werden Eltern und Erzieher nicht alleine lassen."

Die Stadt hatte erst vor Kurzem bei der Bedarfsplanung für die Kindergartenplätze verkündet, dass die selbst gesteckten Ziele für den U 3- und den Ü 3-Bereich erfüllt werden. "Wir sind da sehr nah am persönlichen Optimum", sagt Elkemann. Im Bereich der Ü 3-Jährigen habe man sich eine Quote von 105 Prozent gesetzt und sei nun "sehr nah an den 100 Prozent". "Wir haben also nur sehr, sehr wenige Kinder auf der Warteliste", freut sich Elkemann.

Doch der Bedarf wachse weiter: "Als Stadtgesellschaft können wir uns einen Abbau von Kinderbetreuungskapazitäten nicht leisten", betont Elkemann. Allein der Laurentius-Kindergarten mit seinen vier Gruppen habe eine wichtige Funktion: "Ich bin froh, dass so viele Kinder wohnortnah betreut werden können", so Elkemann. Und diese Plätze brauche man auch im Innenstadtbereich: "Aber es gibt keine freien, unbebauten Flächen im Innenstadtbereich", sagt Elkemann in Hinblick auf eine Alternativlösung. Ein Neubau sei deshalb schwer zu realisieren. Das letzte Wort sei hier aber noch nicht gesprochen, er werde die Thematik mit dem Gemeinderat besprechen. "Es muss einiges diskutiert werden, um zu einer sachgerechten Lösung zu kommen", so der OB.