Wiesloch. (RNZ) Es war abzusehen: Dirk Elkemann bleibt Oberbürgermeister von Wiesloch. Der Amtsinhaber erhielt bei der Wahl am Sonntag 87,70 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei nur 19,28 Prozent.

Der alte und neue Rathauschef erhielt insgesamt 3152 Stimmen. 3829 Wählerinnen und Wähler gaben ihr Votum ab. Berechtigt waren 19.862. Sechs Prozent der Stimmen (235) waren ungültig.

Update: Sonntag, 1. Oktober 2023, 19.02 Uhr

Wie trotz nur einem Kandidaten eine Stichwahl möglich wird

Wiesloch. (dpa) Bei der Oberbürgermeisterwahl in Wiesloch am Sonntag tritt Amtsinhaber Dirk Elkemann als einziger Kandidat an. Den parteilosen 53-Jährigen unterstützt ein breites parteiübergreifendes Bündnis. Der gebürtige Westfale will die Stadt Wiesloch bis 2040 klimaneutral ausrichten. Als zwei weitere wichtige Themen sieht er Sanierungen und die damit verbundenen Herausforderungen für den kommunalen Haushalt sowie die Digitalisierung an. Knapp 20.000 Menschen sind zur Wahl aufgerufen.

Sollte er im ersten Wahlgang nicht mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen erhalten, wird drei Wochen später erneut gewählt. Das könnte passieren, wenn zum Beispiel die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler ihre Zettel gültig, aber ohne Kreuz bei Elkemann abgibt.

Bei einer Stichwahl würde eine einfache Mehrheit zum Sieg reichen. Mangels Konkurrenz könnte Elkemann dann also schon mit einer einzigen gültigen Stimme gewählt werden. Vor acht Jahren hatten die Wieslocher und Wieslocherinnen den Diplom-Verwaltungswirt mit rund 54,5 Prozent der Stimmen zu ihrem Rathauschef gemacht.

Bürgermeisterwahlen finden in Baden-Württemberg in der Regel unabhängig von der Wahl des Gemeinderats statt. Nur in kreisfreien Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern - Stadtkreise genannt - und sogenannten Großen Kreisstädten ab 20.000 Einwohnern werden die Rathauschefs als Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin bezeichnet.