Sandhausen/Leimen-St. Ilgen. (cm) Kein Internet, kein Telefon, warme Kühlschränke: In Teilen von Nußloch und auch vereinzelt im Leimener Stadtteil St. lgen ist am Mittwoch stundenlang der Strom weg gewesen. Wie Nußlochs Bauamtsleiter Matthias Leyk mitteilte, war gegen 13.30 Uhr ein 20-Kilovolt-Kabel bei Erdarbeiten an einem Weg von einem Bagger "erwischt" worden. Das Malheur passierte auf einer Baustelle der Gemeinde im Unterdorf.

Verletzt wurde zum Glück niemand, es entstand – außer am Stromkabel – auch kein Sachschaden. Daraufhin fiel aber in Teilen der Gemeinde – unter anderem bei Firmen im Gewerbegebiet – der Strom aus. Techniker des Stromnetzbetreibers "Netze BW" seien schnell vor Ort gewesen und hätten umgehend mit der Reparatur begonnen, lobte Leyk. Allerdings zog sich diese bis in den Abend.

Gegen 19 Uhr waren die meisten Haushalte wieder versorgt.

Update: Mittwoch, 10. Mai 2023, 19.25 Uhr