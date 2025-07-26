Montag, 01. September 2025

zurück
Plus Nußloch

Massenhaftes Fischsterben im Leimbach bleibt Rätsel

Nach dem massenhaften Fischsterben errichtete die Feuerwehr eine Sperre. Behörden warten auf die Laborergebnisse.

26.07.2025 UPDATE: 28.07.2025 19:46 Uhr 3 Minuten, 36 Sekunden
Mit Keschern, Netzen und Händen sammelten Freiwillige am Samstag stundenlang tote Fische im Leimbach. Foto: U. Lahm

Nußloch. (lesa) Der Tod Hunderter Fische im Leimbach ist auch fast drei Tage nach dem Auffinden der Kadaver ein Rätsel. Und er bleibt es wohl auch noch einige Tage: Wie die RNZ berichtete, wurden zwar mehrere tote Fische sowie Wasserproben zu entsprechenenden Untersuchungen entnommen. Eine Erkenntnis gibt es aber noch nicht. "Eine direkte Ursache für das Fischsterben ist derzeit noch nicht

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.