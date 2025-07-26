Nußloch. (lesa) Der Tod Hunderter Fische im Leimbach ist auch fast drei Tage nach dem Auffinden der Kadaver ein Rätsel. Und er bleibt es wohl auch noch einige Tage: Wie die RNZ berichtete, wurden zwar mehrere tote Fische sowie Wasserproben zu entsprechenenden Untersuchungen entnommen. Eine Erkenntnis gibt es aber noch nicht. "Eine direkte Ursache für das Fischsterben ist derzeit noch nicht

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote