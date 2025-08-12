Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Etwa fünf Stunden nach dem offiziellen Beginn war die Hälfte der Hähnchen bereits weg: Das erste Gockelfest "To Go" der Nußlocher Kleintierzüchter wurde am Wochenende sehr gut angenommen.

Aufgrund der hohen Kosten hatte sich der Verein wie berichtet entschieden, dieses Jahr die leckeren, knusprigen und nach eigener Rezeptur zubereiteten