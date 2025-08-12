Dienstag, 12. August 2025

zurück
Plus Nußloch

Das "To Go"-Hähnchen war heiß begehrt

Die Kleintierzüchter boten beim Gockelfest nur Speisen zum Mitnehmen an. Der Andrang war groß.

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 6 Sekunden
Während die Ehrenamtlichen in der Küche schwitzten, suchte sich mancher „Abholer“ ein schattiges Plätzchen in der Nähe um die Speisen gleich zu verzehren. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Etwa fünf Stunden nach dem offiziellen Beginn war die Hälfte der Hähnchen bereits weg: Das erste Gockelfest "To Go" der Nußlocher Kleintierzüchter wurde am Wochenende sehr gut angenommen.

Aufgrund der hohen Kosten hatte sich der Verein wie berichtet entschieden, dieses Jahr die leckeren, knusprigen und nach eigener Rezeptur zubereiteten

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.