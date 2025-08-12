Das "To Go"-Hähnchen war heiß begehrt
Die Kleintierzüchter boten beim Gockelfest nur Speisen zum Mitnehmen an. Der Andrang war groß.
Von Agnieszka Dorn
Nußloch. Etwa fünf Stunden nach dem offiziellen Beginn war die Hälfte der Hähnchen bereits weg: Das erste Gockelfest "To Go" der Nußlocher Kleintierzüchter wurde am Wochenende sehr gut angenommen.
Aufgrund der hohen Kosten hatte sich der Verein wie berichtet entschieden, dieses Jahr die leckeren, knusprigen und nach eigener Rezeptur zubereiteten
