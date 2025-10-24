Dielheim. (RNZ) Hier finden wieder alle Interessierten gebrauchte Kleidung mit Qualität – "teilweise hängen noch die Etiketten dran", berichtet Peter Blaser: Die Kleiderkammer in Dielheim hat nach einer längeren Umbau- und Umzugsphase in neuen Räumlichkeiten wieder geöffnet.

Hinter dem Projekt steckt der Arbeitskreis Asyl, der dieses Jahr zehnjähriges Bestehen feiert. Der Arbeitskreis