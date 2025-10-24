Freitag, 24. Oktober 2025

zurück
Plus Neueröffnung

Dielheimer Kleiderkammer hat wieder geöffnet

Der Umzug in die Tairnbacher Straße ist abgeschlossen. Seit zehn Jahren ist der Arbeitskreis Asyl eine feste Größe in der Integrationsarbeit.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 19 Sekunden
Die wiedereröffnete Kleiderkammer in der Tairnbacher Straße. Foto: zg

Dielheim. (RNZ) Hier finden wieder alle Interessierten gebrauchte Kleidung mit Qualität – "teilweise hängen noch die Etiketten dran", berichtet Peter Blaser: Die Kleiderkammer in Dielheim hat nach einer längeren Umbau- und Umzugsphase in neuen Räumlichkeiten wieder geöffnet.

Hinter dem Projekt steckt der Arbeitskreis Asyl, der dieses Jahr zehnjähriges Bestehen feiert. Der Arbeitskreis

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.