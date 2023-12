Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Zu Weihnachten droht wie so oft Hochwasser: Durch die Regenfälle der kommenden Tage wird ein sprunghafter Anstieg des Neckarpegels vorhergesagt. Der Scheitelpunkt wird an Heiligabend erwartet.

Zunächst war die Hochwasservorhersagezentrale von einem Pegel von rund sechs Meter in Gundelsheim ausgegangen. Dies hätte eine Überschwemmung aller Parkplätze und Wege am Fluss in Neckarsteinach und Neckargemünd zur Folge.

Am Mittwoch wurde die Vorhersage auf rund vier Meter korrigiert. Dies bedeutet eine Überflutung von kleinem und großem Lauer in Neckarsteinach, Neckargemünd bliebe verschont. Noch ist die Prognose aber unsicher.