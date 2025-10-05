Sonntag, 05. Oktober 2025

Plus Neckarsteinach/Hirschhorn

Wehr rettete Mann und Frau aus dem Neckar

Diese waren zuvor mit ihrem Segelboot gekentert. Rund 30 bis 40 Einsatzkräfte halfen mit.

05.10.2025
Nach der Rettung der beiden Segler zogen die Einsatzkräfte das Boot ans Ufer. Foto: Feuerwehr

Neckarsteinach/Hirschhorn. (lew) Zwei Personen, ein Mann und eine Frau, mussten am Samstag um kurz vor 12 Uhr von der Feuerwehr aus dem Neckar gerettet werden, weil sie zuvor mit ihrem Segelboot gekentert waren. Im Einsatz waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Neckarsteinach auch die Feuerwehrabteilungen aus den Ortsteilen Darsberg und Grein sowie die Freiwillige Feuerwehr und die DLRG aus

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Nicolas Lewe
Redakteur
