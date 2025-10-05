Wehr rettete Mann und Frau aus dem Neckar
Diese waren zuvor mit ihrem Segelboot gekentert. Rund 30 bis 40 Einsatzkräfte halfen mit.
Neckarsteinach/Hirschhorn. (lew) Zwei Personen, ein Mann und eine Frau, mussten am Samstag um kurz vor 12 Uhr von der Feuerwehr aus dem Neckar gerettet werden, weil sie zuvor mit ihrem Segelboot gekentert waren. Im Einsatz waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Neckarsteinach auch die Feuerwehrabteilungen aus den Ortsteilen Darsberg und Grein sowie die Freiwillige Feuerwehr und die DLRG aus
