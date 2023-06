Neckarsteinach. (fhs) Für Aufsehen gesorgt hat bereits am Samstagnachmittag der Einsatz des Rettungshubschraubers "Christoph 5" wegen eines "Notfalleinsatzes im privaten Umfeld". Der Notruf erreichte die Leitstelle Bergstraße um 16.43 Uhr.

Der angeforderte Rettungswagen der Wache in Schönau forderte um 16.50 Uhr einen Notarzt an, den der Helikopter am Neckarlauer absetzte. Nach notärztlicher Versorgung wurde ein Patient ins Krankenhaus gebracht.