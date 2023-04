Neckargemünd. (cm) "Geschlossen" – so steht es auf einem Aushang an der Tür zum neuen Restaurant im frisch renovierten Bahnhofsgebäude der Stadt am Neckar. Erst im Herbst hatte das "S 1 Steakhaus & XL Salatbar Market" nach jahrelangem Leerstand und Verfall in dem prominenten Gebäude eröffnet – und nun nach wenigen Monaten kam das Aus.

Für die Entwicklung gebe es nicht nur einen