Kramper machte in diesem Zusammenhang auf die Akton "Tu was" des Vereins Kommunale Kriminalprävention aufmerksam, die eine Initiative für mehr Zivilcourage ist und zum Ziel hat, innerhalb der Bevölkerung den Gedanken der Solidarität und des Helfens zu fördern. Noch einmal schilderten die beteiligten Retter die Abläufe der Rettung.

Neckargemünd. (nah) Dramatische Szenen spielten sich im Januar auf der Neckargemünder Eisenbahnbrücke und am Neckar ab. Am Ende stand die Rettung eines Menschenleben vor dem Ertrinken.

Neckargemünd. (nah) Dramatische Szenen spielten sich im Januar auf der Neckargemünder Eisenbahnbrücke und am Neckar ab. Am Ende stand die Rettung eines Menschenleben vor dem Ertrinken.

Im Rathaus Neckargemünd hatte nun der Verein Kommunale Kriminalprävention Rhein Neckar zusammen mit Bürgermeister Frank Volk und dem Leiter des Polizeireviers Neckargemünd, Gerhard Mackert, zur Ehrung der Personen eingeladen, die maßgeblichen Anteil an der Rettung eines jungen Mannes hatten.

Tanja Kramper, die Geschäftsführerin des Vereins Kommunale Kriminalprävention, zeichnete Patrick Helten, Frank Steininger, Sophia Belakov und Dominik Kratz für couragiertes Verhalten mit einer Urkunde und einem Präsent aus. Die beiden Letztgenannten sind Schüler der neunten Klasse der Realschule.

Hintergrund Haben Sie suizidale Gedanken oder haben Sie diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800/1110111 und 0800/1110222 sowie 116123. Auch eine Beratung über [+] Lesen Sie mehr Haben Sie suizidale Gedanken oder haben Sie diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800/1110111 und 0800/1110222 sowie 116123. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter http://www.telefonseelsorge.de. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/adressen/ [-] Weniger anzeigen

Auf der Urkunde stand: "Der Verein Kommunale Kriminalprävention Rhein Neckar und das Polizeipräsidium Mannheim verleihen diese Auszeichnung verbunden mit dem Dank der Stadt Neckargemünd für ihr beispielhaftes Handeln zum Schutz und zur Sicherheit anderer Menschen am 24. Januar 2023."

Kramper machte in diesem Zusammenhang auf die Akton "Tu was" des Vereins Kommunale Kriminalprävention aufmerksam, die eine Initiative für mehr Zivilcourage ist und zum Ziel hat, innerhalb der Bevölkerung den Gedanken der Solidarität und des Helfens zu fördern. Noch einmal schilderten die beteiligten Retter die Abläufe der Rettung.

Wohl von Selbstmordabsicht getrieben war ein junger Mann über die Gleise der Eisenbahnbrücke gelaufen und nahe der Kleingemünder Seite übers Geländer geklettert. Dort hing er schwebend über dem Neckar und fiel schließlich ins Wasser.

An der S-Bahn-Haltestation war das nicht unbemerkt geblieben. Schon als der junge Mann die Gleise entlanglief, versuchten ihn zwei Schülerinnen der 9. Klasse der Realschule Neckargemünd, Sophia Belakov und ihre Mitschülerin Berfin Demirkaya aufzuhalten und riefen ihm zu.

Als er nicht reagierte, erkannten sie die Gefahr, in der er durch den herannahenden Zug schwebte und es gelang ihnen unter größtmöglichem Einsatz den Zugführer auf sich aufmerksam zu machen und zum Anhalten zu bewegen.

Zwei Lehrer des Max-Born-Gymnasiums, Patrick Helten und Frank Steininger, befanden sich auf dem Nachhauseweg und wurden auf die Situation aufmerksam. Während Steininger die Gleise entlanglief, um den jungen Mann auf der Eisenbahnbrücke zu erreichen, sprintete Helten über den Fußgängerbereich der Brücke. Doch noch ehe er den an der Brücke hängenden Mann erreichen konnte, stürzte dieser in den Neckar.

Schnell rannte er zum Neckarufer, entledigte sich seiner Kleidung bis auf die Unterwäsche und sprang in den fünf Grad kalten Fluss, um den jungen Mann, der noch nicht untergegangen war, herauszuholen. Glücklicherweise hatte er die Rettungsschwimmerausbildung und wusste auch um die Gefahr, die unter Umständen von einem Ertrinkenden für den Retter ausgeht. Er war also auf alles gefasst, als er ihn erreichte und zu fassen bekam.

Eine Gegenwehr gab es jedoch nicht. Das kalte Wasser und die Neckarströmung brachte ihn dennoch an den Rand seiner Kräfte und so war er froh, dass sich inzwischen am Ufer weitere Hilfe formierte. Sein Lehrerkollege war dabei, sich seiner Kleidung zu entledigen, um ihm beizustehen und der 15-jährige Dominik Kratz, ebenfalls aus der 9. Klasse der Realschule, half in einer sich formierenden Menschenkette ebenfalls beim Herausziehen des jungen Mannes aus dem rutschigen Uferbereich auf festen Boden.

Bei der Schilderung lief es Bürgermeister Frank Volk nach eigenem Bekunden eiskalt über den Rücken. Dass alles glimpflich verlief, sei letztlich auch ein großes Glück. In solchen Situationen sei keineswegs Heldentum gefordert, betonte Kramper. Oft würden schon Kleinigkeiten reichen, wie das Mobiltelefon zu nutzen, Hilfe zu holen oder andere Personen um Unterstützung zu bitten.

Volk freute sich auch über die Anwesenheit der beiden Schulleiter, Joachim Philipp vom Max-Born-Gymnasium und Ulrich Falter von der Realschule. Im Präventionsbereich arbeiteten die beiden Schulen bereits gut zusammen. In der Realschule hatte etwa nach dem Brand im Dezember eine Nachbereitung stattgefunden, wobei das Verhalten in Notsituationen vermittelt wurde.