Donnerstag, 23. Oktober 2025

Plus Neckargemünd

Unmut über private Altstadt-Sperrung bei Autofahrern und Anwohnern

Die Sperrung soll planmäßig enden. Es wurder keine Verlängerung beantragt.

23.10.2025 UPDATE: 23.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 1 Sekunde
Seit Ende September ist die Einfahrt in die Altstadt wegen eines Krans nicht möglich. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Seit Ende September ist die Einfahrt in die Neckargemünder Altstadt von der zentralen Kreuzung der Stadt am Neckar nun nicht mehr möglich. Wegen eines privaten Bauvorhabens wurde ein Kran auf der Fahrspur in die Altstadt hinein aufgestellt, sodass diese nicht mehr genutzt werden kann.

Busse werden umgeleitet, in der Altstadt ist weniger los. Und es kommt, wie die

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
