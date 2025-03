Neckargemünd. (luw/pol/rl) Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße B45 (Bammentaler Straße) sind am Mittwochnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Die Bundesstraße war in der Folge knapp drei Stunden voll gesperrt. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei bis Redaktionsschluss ebenso wenig Angaben machen wie zum genauen Unfallhergang.

Als gesichert gilt, dass am Mittwoch gegen 16.50 Uhr auf Höhe der Bushaltestelle "Sportplatz" insgesamt drei Fahrzeuge kollidierten. Laut ersten Aussagen von Augenzeugen geriet der 23-jährige Fahrer eines VW Polo, der in Richtung Neckargemünd unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn. In der Folge stieß er zuerst mit einem dort fahrenden Skoda samt Anhänger zusammen und danach mit dem Toyota eines 57-Jährigen.

Der Skoda, in dem sich offenbar zwei Erwachsene und zwei Kinder befanden, überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls mehrfach. Dabei riss auch der Anhänger ab. Der nachfolgende Seat Cupra eines 26-Jährigen wurde durch umherfliegende Trümmerteile an Unterboden und Kühler beschädigt.

Am Mittwochabend war lediglich zu erfahren, dass insgesamt fünf Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurden. Ein Polizeisprecher berichtete am Abend auf Nachfrage der RNZ, dass es sich wohl nicht um lebensgefährliche Verletzungen handele. Später wurde bekannt: Der 23-jährige Unfallverursacher als auch der Skoda-Fahrer und dessen Ehefrau und zwei Kleinkinder im Alter von 1,5 und 3 Jahren im Wagen wurden nur leicht verletzt.

Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort. Der VW als auch der Skoda waren unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Ferner musste auch eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung verständigt und eingesetzt werden. Nach Angaben der Polizei wurde die Sperrung um 19.30 Uhr aufgehoben. Der entstandene Sachschaden wurde am Abend auf bislang 60.000 Euro beziffert.

Ort des Geschehens

Update: Mittwoch, 5. März 2025, 21.30 Uhr