Neckargemünd. (RNZ) Am Mittwoch, 4. Dezember, wird zwischen 9 und 16 Uhr die Trinkwasserversorgung in Neckargemünder Ortsteil Rainbach (ohne Brunnacker) sowie in der Bergfeste Dilsberg inklusive der Straße "An der Steige" bis zum Abzweig Mückenlocher Straße unterbrochen. Das teilten die Stadtwerke Heidelberg mit.

Hintergrund sind Modernisierungsarbeiten an der Anlagenverrohrung des Hochbehälters Rainbach. Die Arbeiten dienen der Versorgungssicherheit. Parallel wird diese Abstellphase genutzt, um die jährlich erforderlichen Wartungen und Inspektionen an Armaturen im Netz durchzuführen, die ebenfalls eine Abstellung erfordert hätten.

Die Bürger wurden laut den Stadtwerken vor Ort auch per Handzettel informiert.