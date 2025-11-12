Mittwoch, 12. November 2025

zurück
Plus Neckargemünd

Streit um Ferienwohnungen droht zu eskalieren

Scharfe Kritik: Ein Antrag in Mückenloch wurde abgelehnt, einem Vorhaben in der Kernstadt zugestimmt. Nun spricht ein Stadtrat sogar von einen "Skandal".

12.11.2025 UPDATE: 12.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 57 Sekunden
Die Neckargemünder Altstadt ist dicht besiedelt – hier ist Wohnraum knapp. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Die Umwandlung von Wohnraum in Ferienwohnungen sorgt immer wieder für Diskussionen. Nun kochen sogar die Emotionen hoch. Sowohl in einer Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Verkehr als auch im Gemeinderat kam das Thema nun auf den Tisch. Anlass waren zwei Entscheidungen, die der Ausschuss in seiner vorangegangenen Sitzung getroffen hatte. Das Gremium befürwortete

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.