Neckargemünd. (cm) Das Rätsel um den großen Polizeieinsatz in und um Neckargemünd am Dienstagnachmittag ist gelöst: Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, hat das Heidelberger Amtsgericht inzwischen Haftbefehle gegen vier Männer im Alter von 24 bis 41 Jahren erlassen.

Ihnen wird gemeinschaftliches bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer