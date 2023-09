Neckargemünd. (lesa) Rund 800 Haushalte saßen in der Nacht zum Dienstag im Dunkeln – zumindest sofern ihre Bewohner nicht schlafend in ihren Betten lagen. Um 0.45 Uhr nämlich kam es in der Kernstadt zu einem Kurzschluss und in der Folge zu einem Stromausfall, wie der Stromversorger Syna erklärte.

Ein Kurzschluss in einer "kundeneigenen Station" eines Gewerbekunden brachte laut Syna-Sprecherin Katja Heise den Stein ins Rollen. In der Folge sei es zu einem Fehler im Mittelspannungsnetz gekommen, der die Kernstadt den Strom kostete. Aber: "Durch Netzumschaltungen konnte der Großteil der Betroffenen nach rund 60 Minuten wieder versorgt werden", so Heise. Um 3 Uhr seien alle Haushalte wieder versorgt gewesen. Ortsteile Neckargemünds, so betont der Stromversorger, seien zu keinem Zeitpunkt vom Ausfall betroffen gewesen.

Die Reparaturarbeiten seien am Dienstag bereits durch das Service-Team in Angriff genommen worden. Mit Einschränkungen im Zuge dessen rechnet Syna nicht.