Neckargemünd. (cm) Mit verschiedenen Verkehrsthemen befasste sich der Gemeinderat in der zurückliegen Sitzung.

> Radwege: Einmal mehr war Thomas Grewe ins Rathaus gekommen, um in der Bürgerfragestunde an die nicht vorhandenen oder schlechten Radwege insbesondere in der Bahnhofstraße und in der Wiesenbacher Straße zu erinnern. "Meine Mahnungen tragen keine Früchte", stellte er fest.