Neckargemünd. (RNZ) Gefeiert wird auf beiden Seiten des Neckars. Im Menzerpark bieten französische Markthändler an vier Tagen von Donnerstag bis Sonntag kulinarische Köstlichkeiten aus dem Land der Gourmets an.

Mit ihrem Charme und ihren Produkten verbreiten die Händler französisches Flair und wecken bei manchen Besuchern Urlaubserinnerungen. Auf dem Markt werden Käse- und Wurst-Spezialitäten wie luftgetrockneter Schinken und Eselsalami angeboten, Flammkuchen, Champagner, Crémant und Wein, Pasteten, Terrinen und Brot, Seifen, Oliven und einiges mehr.

Dabei gibt es auch Kostproben. Am Freitagabend kann von 18 Uhr an auch Runde Boule gespielt werden. Auf der anderen Seite des Neckars wird in Kleingemünd mit Livemusik und Familienunterhaltung von Freitag bis Sonntag Kerwe gefeiert.

Info: Neckargemünd, Donnerstag, 18. September, 10 bis 20 Uhr, Freitag, 19., und Samstag, 20. September, 10 bis 21 Uhr, Sonntag, 21. September, 11 bis 18 Uhr, Menzerpark.