Neckargemünd. (fhs) Mit Verletzungen an Armen und Beinen ist ein 28-Jähriger in die Schlierbacher Orthopädie eingeliefert worden. Er war am Samstag gegen 15.48 Uhr im Bahnhof Neckargmünd unter eine einfahrende S-Bahn der Linie S 5 gekommen.

Der nach Angaben der Bahnpolizei alkoholisierte Mann hatte noch Glück im Unglück: Wegen des Umzugs zahlreich am Gleisbahnsteig anwesende andere Bahnreisende bargen ihn und übergaben ihn den Rettungskräften. Nähere Angaben zur Herkunft des Mannes konnte der Bahnpolizeisprecher nicht machen. Wegen des "Personenunfalls" war die Bahnlinie für rund eine Stunde komplett gesperrt.

Inzwischen teilte die Polizei mit, dass der Mann mittelschwere Verletzungen erlitt, Lebensgefahr bestand aber nicht. Zudem blickt er nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Vornahme einer betriebsstörenden Handlung entgegen.