Neckargemünd-Dilsberg. (RNZ) Aufgrund eines Schadens an der Wasserleitung sind am Dienstagnachmittag mehrere Haushalte in Dilsberg ohne Wasser. Das teilen die zuständigen Stadtwerke Heidelberg mit.

Demnach sind rund 30 Häuser in den Straßen Im Hasengarten und Im Schafsgarten betroffen. Die Arbeiten an der defekten Wasserleitung werden laut Stadtwerken mehrere Stunden dauern. Man arbeite "unter Hochdruck an der Beseitigung der Schadensstelle", heißt es in der Mitteilung abschließend.