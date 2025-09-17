Mittwoch, 17. September 2025

Erweiterungsfläche von Gewerbepark könnte "Campus Hirschberg" werden

Der Gemeinderat entscheidet am 22. September über den Namen "Campus Hirschberg" für die Gewerbepark-Erweiterung – und über die "Carl-Theodor-Allee".

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 1 Sekunde
Nachhaltig und zukunftsweisend soll die Erweiterungsfläche des Gewerbeparks werden. Dazu würde der Name „Campus Hirschberg“ passen, findet die Projektgesellschaft. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. Die zehn Hektar große Erweiterungsfläche des Gewerbeparks Hirschberg-Süd soll nicht ohne Namen bleiben. Daher entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 22. September, um 18 Uhr (!) im Rathaus, ob das Gebiet "Campus Hirschberg" heißen wird. Auch die Erschließungsstraße erhält einen Namen: Hierfür ist "Carl-Theodor-Allee"

Annette Steininger
