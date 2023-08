Von Agnieszka Dorn

Leimen-Gauangelloch. Solch eine Aktion gab es noch nie beim Kerweumzug: "Kerwe ist nur ein Mal im Jahr", "Um 1 Uhr Schicht im Schacht? Wir feiern trotzdem die ganze Nacht" oder "Feiern früh um 4, diese Freiheit lob ich mir". Weil zwei Anwohner sich bei der Stadtverwaltung wegen Kerwelärms beschwert hatten, endete das Programm diesmal eine Stunde früher als sonst.

Spontan organisierten Kerwefans eine Art "Sitzblockade", im Zuge derer sie wie Klimaaktivisten in Warnwesten gekleidet und mit Schildern ihre Forderungen formulierten: Diese standen unter dem "Hashtag" "#free kerwe" – also "befreit die Kerwe". Die "Kerweaktivisten" nahmen nach dem Umzug vor der Bühne Platz und machten auch während der Kerwerede auf die Situation aufmerksam. Es wurde zudem eine Unterschriftenaktion gestartet.

Diese kleine Aktion kam super an: Die meisten Anwesenden schienen der Meinung zu sein, dass man ein Auge zudrücken sollte, wenn einmal im Jahr alle Generationen bei der Kerwe zusammenkommen. Außerdem sei Kerwe eine Tradition, gepflegt werde hiermit auch die Kultur und das Brauchtum im Ort.

Auch Bürgermeisterin Claudia Felden fand die Aktion witzig. Am Rande des Umzugs erzählte sie der RNZ, dass sie von einem Disput zwischen Anwohnern, Kerweborscht und Verwaltung nichts mitbekommen habe.

Derweil tuckerten die dekorierten Kerwewagen langsam durch den Ort. An der Spitze lief die "Reiterstaffel" samt Fahnenträgern, die die "Angellocher Kerwe" markierten. Die Wagen griffen das Ortsgeschehen auf und zogen es durch den Kakao. Auch Kerweschlumpel "Mallorcinia die Versäumte, vom Ballermann Geträumte" war sommerlich gekleidet mit Strohhut auf einem Sessel mit von der Partie. Indes machte der Gauangellocher Musikverein vom Wagen aus mit flotter Musik mächtig Stimmung.

Das Motto: "Uns’re Musik, die ist toll, spielt mal Dur und auch mal Moll." Ums "Geschäft" beziehungsweise "Shit happens" drehte sich ein weiterer Wagen unter dem Motto "Mit dem Geschäft ist’s so ’ne Sache, mancher kann’s nicht auswärts mache". Weiter ging es nach Mallorca unter dem Motto "Schön ist es am Ballermann, weil Frau sich einen ballern kann."

Indes zierte ein Rabe im XXL-Format einen anderen Wagen mit dem Spruch "Der Esel hatte nicht gedacht, dass der Krabb aus ihm Salami macht". Auch die Kerweborscht hatten einen Wagen mit dem Spruch "Hier oben sitzt die alte Garde mit lichtem Haar und Wohlstandsscharte". Man winkte von den Wagen aus zu, die Zuschauer am Straßenrand winkten zurück.