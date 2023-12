Leimen. (lesa) Buchstäblich jedes Kind – und dessen Eltern – kennen die Eingewöhnungszeit in Kita und Kindergarten. Derzeit findet in den Leimener Kinderbetreuungseinrichtungen aber eine ganz besondere "Eingewöhnung" statt – nämlich für neun Erzieherinnen und einen Erzieher. Diese sind aus dem spanischen Barcelona eingeflogen – und sollen künftig "helfen, die angespannte Personalsituation" in