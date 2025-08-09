Samstag, 09. August 2025

Plus Nach Absage in Rauenberg

Schriesheim "lacht" zu Sicherheits-Bedenken zu Weinwanderung

"Wie soll so etwas aussehen?": Sicherheitskonzepte sind bei Weinwanderung und Blütenwegfest nur schwer umsetzbar. Die Veranstalter haben wenig Bedenken.

09.08.2025 UPDATE: 09.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 5 Sekunden
Zur Weinwanderung in Schriesheim kommen bis zu 10.000 Menschen. Über ein Sicherheitskonzept haben die Veranstalter sich noch keine Gedanken gemacht. Foto: Kreutzer

Von Edda Nieber

Neckar-Bergstraße. Mit einem Gläschen Wein in der Hand geht es gut gelaunt und in bester Gesellschaft durch die Weinberge. Links und rechts leuchten die Trauben an den Reben, und Tausende Menschen wandern gemütlich von Stand zu Stand. Die Weinwanderung in Schriesheim ist jedes Jahr ein Höhepunkt im Terminkalender vieler.

Aber was ist mit der

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
zu unseren Autoren  
