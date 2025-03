Mühlhausen-Rettigheim. (seb) "Wir feiern", zeigte Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger sich am heutigen Rosenmontag entschlossen – und das auch im Namen der Akteure des Rettigheimer Umzugs und der Dorfgemeinschaft, die diese Tradition mit Herzblut pflege.

Man zeige sich solidarisch mit den Opfern in Mannheim und deren Angehörigen, "wir denken an sie und stellen aus Solidarität Spendenboxen auf". Aber mit dem Rettigheimer Faschingsumzug, der am Dienstag ab 15.11 Uhr durch den Ort zieht, wolle man auch "ein Zeichen für Freiheit und unsere demokratische Grundordnung setzen", so Spanberger.

Ort des Geschehens

Er ergänzt: "Das Sicherheitskonzept hatten wir vorher schon nachgeschärft", Polizei, Bauhof und Feuerwehr seien im Einsatz.