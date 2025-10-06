Montag, 06. Oktober 2025

Plus Mühlhausen

Die Rettigheimer Parkplätze bleiben, ein neuer Grünstreifen kommt nicht

Der Gemeinderat hat entschieden, wie die Schönbornstraße in Rettigheim nach dem anstehenden Kanalumbau aussehen soll. Zuvor wurden Anwohner befragt.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 22 Sekunden
In der Rettigheimer Schönbornstraße soll nächstes Jahr der zweite Bauabschnitt der groß angelegten Kanalsanierung vonstatten gehen. Foto: Bülow

Rettigheim. (kbw) Es soll sich zwar einiges verändern auf der südlichen Schönbornstraße in Rettigheim. Der breite Parkstreifen entlang der bebauten Straßenseite soll aber bleiben. Einen zusätzlichen Grünstreifen auf der gegenüberliegenden Seite zum Wald hin wird es derweil nicht geben. Das hat der Mühlhausener Gemeinderat entschieden.

Im kommenden Jahr soll der Kanal in der Straße

